حيلة بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء في دقيقة واحدة يوميا.. ما هي؟

مع ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء، يبحث كثير من أصحاب العدادات عن طرق عملية للسيطرة على الرصيد وتجنب نفاده بشكل مفاجئ.

وبينما يركز البعض على تقليل تشغيل الأجهزة، هناك خطوة بسيطة لا تستغرق أكثر من دقيقة يوميًا، لكنها تساعد على اكتشاف معدل الاستهلاك مبكرًا.

وتقوم الفكرة على تسجيل قراءة عداد الكهرباء في الموعد نفسه كل يوم، ثم مقارنة القراءة الجديدة بالقراءة السابقة لمعرفة كمية الكهرباء التي استهلكها المنزل خلال 24 ساعة.

اختر موعدًا ثابتًا وسجل القراءة

يمكن اختيار موعد محدد، مثل الساعة العاشرة مساءً، وتدوين الرقم الظاهر على شاشة العداد يوميًا، وبعد عدة أيام، يصبح من الممكن تكوين متوسط تقريبي للاستهلاك اليومي، وبالتالي معرفة ما إذا كان معدل الاستهلاك طبيعيًا أم ارتفع بصورة مفاجئة.

وتكتسب هذه الطريقة أهمية خاصة مع العدادات الكودية، التي يبلغ سعر الكيلووات/ساعة بها حاليًا 2.74 جنيه، مع احتساب الاستهلاك بسعر موحد بدلًا من الشرائح المنزلية المتدرجة.

كيف تكتشف زيادة الاستهلاك؟

إذا كان المنزل يستهلك في المعتاد نحو 10 كيلووات يوميًا، ثم ارتفع الاستهلاك بصورة مفاجئة إلى 20 أو 25 كيلووات، فهذه الزيادة تستحق البحث عن أسبابها.

وقد يكون السبب تشغيل أجهزة مرتفعة الاستهلاك لفترات طويلة، أو استخدامها بصورة متكررة، خصوصًا التكييف وسخان المياه والغلاية الكهربائية، ويمكن مقارنة قراءة العداد قبل تشغيل أحد هذه الأجهزة وبعده لمعرفة تأثيره على معدل الاستهلاك.

ماذا تفعل إذا استمر العداد في الاستهلاك؟

هناك علامة أخرى يجب عدم تجاهلها، وهي استمرار ارتفاع الاستهلاك رغم عدم وجود أشخاص في المنزل أو توقف الأجهزة الرئيسية عن العمل.

وفي هذه الحالة، قد يكون السبب وجود عطل في أحد الأجهزة أو مشكلة في التوصيلات الكهربائية الداخلية، ولذلك يُفضل الاستعانة بفني كهرباء متخصص لفحص الدائرة والتأكد من سلامتها بدلًا من تجاهل الأمر.

لا تنتظر حتى ينفد الرصيد

ولا تقتصر فائدة تسجيل القراءة اليومية على معرفة الأجهزة الأكثر استهلاكًا، بل تساعد أيضًا على مراقبة سرعة انخفاض رصيد العداد، فإذا لاحظت الأسرة أن جزءًا كبيرًا من الرصيد استُهلك خلال النصف الأول من الشهر، فهذا مؤشر يستدعي إعادة النظر في نمط استخدام الكهرباء.

وبهذه الطريقة، يمكن تقليل تشغيل الأجهزة مرتفعة الاستهلاك وإيقاف الأجهزة غير الضرورية، لتجنب الوصول إلى نهاية الشهر برصيد منخفض أو نفاد الشحن بصورة مفاجئة.