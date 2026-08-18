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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع.. إجراءات مهمة لتسوية الموقف وتجنب المساءلة

العدادات مسبقة الدفع
العدادات مسبقة الدفع
محمد غالي

تزايد اهتمام أصحاب العدادات مسبقة الدفع بمعرفة الإجراءات الواجب اتباعها حال رفع عداد الكهرباء بالكارت، خاصة أن إزالة العداد قد تحدث لأسباب متعددة ولا تقتصر فقط على وقائع سرقة التيار الكهربائي.

وفي هذا السياق، أوضحت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخطوات التي يجب على المشترك اتخاذها لتسوية موقفه ومعرفة أسباب رفع العداد.

العدادات مسبقة الدفع

  ماذا تفعل عند رفع عداد الكهرباء؟

أكدت الضبطية القضائية ضرورة توجه المشترك بشكل فوري إلى شبكة أو هندسة الكهرباء التابعة للعقار، وتقديم طلب رسمي للاستعلام عن أسباب رفع العداد والاطلاع على تقرير لجنة التفتيش، والذي يوضح ملابسات القرار وما إذا كان مرتبطا بمديونيات أو مخالفات أو أسباب فنية وإدارية.

وفي حال تبين وجود مديونية مستحقة، يمكن للمشترك سداد المبلغ المطلوب، أو التقدم بطلب لجدولته على أقساط وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى شركة الكهرباء.

أما إذا كان رفع العداد بسبب مخالفة، فيتعين سداد الغرامة المقررة، مع إمكانية التظلم أمام لجنة فض المنازعات بالشركة أو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إذا رأى المشترك أن المخالفة المنسوبة إليه أو قيمة الغرامة غير صحيحة.

  أسباب رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

وأوضحت الضبطية القضائية أن رفع العداد مسبق الدفع لا يرتبط بالضرورة بسرقة التيار الكهربائي، إذ يمكن أن يحدث بسبب عدد من المخالفات أو الحالات الأخرى.

وتشمل هذه الحالات توصيل الكهرباء للغير، أو هدم العقار وإعادة بنائه دون إخطار شركة الكهرباء، أو تراكم أقساط العداد والمقايسات، بالإضافة إلى بعض الحالات الفنية التي تستدعي فحص العداد أو اتخاذ إجراءات بشأنه.

العدادات مسبقة الدفع

  نصائح لتجنب رفع العداد

وشددت الضبطية القضائية على أهمية متابعة العداد بصورة منتظمة، والتأكد من سلامة الأختام وعدم ظهور رسائل خطأ أو مؤشرات غير طبيعية على شاشة العداد.

كما يجب سرعة الإبلاغ عن أي أعطال أو ملاحظات من خلال القنوات الرسمية لشركة الكهرباء، وعدم إجراء أي تعديلات أو توصيلات بمعرفة المشترك، لتجنب الوقوع في مخالفات قد تعرضه للمساءلة القانونية.

وحذرت كذلك من ترك العداد دون شحن لفترات طويلة، خاصة خلال السفر، مع ضرورة التأكد من وجود رصيد كاف ومتابعة أي مديونيات أو خصومات مستحقة، لتجنب تراكم المستحقات.

  مصير الرصيد الموجود بالعداد

وبشأن الرصيد المتبقي داخل العداد وقت رفعه، أوضحت الضبطية القضائية أنه يتم التعامل معه وفقا للإجراءات الحسابية المعمول بها لدى شركة الكهرباء، مع إجراء التسوية المالية اللازمة في ضوء أي مديونيات أو غرامات مستحقة.

وفي حال وجود رصيد متبق بعد إجراء التسوية، يتم التعامل معه وترحيله وفقا للقواعد والإجراءات المعتمدة من الشركة.

العدادات مسبقة الدفع

  المستندات المطلوبة لتسوية الموقف

وطالبت الضبطية القضائية المشترك عند التوجه إلى هندسة الكهرباء بإحضار عدد من المستندات، تشمل بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد أو توكيلا رسميا عنه، وكارت شحن العداد، وصورة من آخر إيصال شحن إن وجد أو رقم العداد.

كما يفضل إحضار عقد الملكية أو الإيجار لإثبات صفة المشترك وعلاقته بالوحدة محل العداد.

وأكدت الضبطية القضائية أن التعامل السريع مع مشكلات عداد الكهرباء من خلال القنوات الرسمية للشركة يساعد على تسوية الموقف وتجنب تفاقم الإجراءات، مع ضرورة عدم العبث بالعداد أو إجراء أي توصيلات بشكل فردي، واللجوء إلى شركة الكهرباء المختصة في جميع الحالات الفنية أو القانونية.

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