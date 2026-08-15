العداد لا ينام.. خطأ صغير في منزلك وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء

قد يعتقد البعض أن الضغط على زر إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية يعني توقف استهلاكها للطاقة تمامًا، لكن الواقع مختلف، فعدد من الأجهزة يظل متصلًا بالتيار الكهربائي ويواصل استهلاك قدر من الطاقة حتى أثناء عدم استخدامه، في ظاهرة تُعرف باسم «الأحمال الخفية» أو «الطاقة الهاربة».

ورغم أن استهلاك الجهاز الواحد قد يبدو ضئيلًا، فإن تراكم هذه الكميات على مدار الشهر يمكن أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في إجمالي استهلاك المنزل، خصوصًا مع وجود عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالمقابس بصورة مستمرة.

قائمة الأجهزة التي تستهلك الكهرباء

من أبرز الأجهزة التي يمكن أن تستهلك الكهرباء في وضع الاستعداد، أجهزة التلفزيون، وألعاب الفيديو، وماكينات إعداد القهوة، وأفران الميكروويف التي تحتوي على شاشات رقمية، فضلًا عن شواحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تظل متصلة بالمقبس بعد انتهاء عملية الشحن.

كما تدخل أجهزة توجيه الإنترنت «الواي فاي» وبعض معدات الشبكات ضمن الأجهزة التي تظل تعمل باستمرار، وبالتالي تستهلك الطاقة حتى في الأوقات التي لا يستخدم فيها أفراد المنزل الإنترنت.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن «الأحمال الخفية» قد تمثل نحو 5 إلى 10% من فاتورة الكهرباء الشهرية، وهو ما يجعل التعامل معها وسيلة بسيطة لتقليل الاستهلاك.

واطات قليلة تتحول إلى استهلاك كبير

المشكلة الأساسية لا تكمن في استهلاك جهاز واحد، وإنما في استمرار هذه الأجهزة بالعمل على مدار اليوم وطوال أيام الشهر. فعلى سبيل المثال، إذا استهلك جهاز ألعاب نحو 10 واط بصورة مستمرة، فإن تشغيله في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة يوميًا على مدار شهر قد يضيف نحو 7.2 كيلوواط/ساعة إلى الاستهلاك الشهري للجهاز وحده.

كيف تقلل استهلاك الكهرباء؟

يمكن الحد من هذه الخسائر من خلال فصل الأجهزة غير المستخدمة من مصدر الكهرباء، وعدم ترك الشواحن متصلة بالمقابس دون حاجة. كما يمكن الاستعانة بمقابس أو وصلات كهربائية ذكية تسمح بفصل التيار تلقائيًا، أو استخدام مؤقتات للتحكم في تشغيل بعض الأجهزة.

وبهذه الخطوات البسيطة، يمكن تقليل جزء من الاستهلاك غير الضروري، ومراقبة الأجهزة التي تواصل سحب الكهرباء دون أن يشعر بها أفراد المنزل.