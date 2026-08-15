قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ورام الله
إنفوجراف.. الضرائب تستكمل إعداد قواعد الصكوك الضريبية وتطرحها للحوار
ليلى أحمد زاهر توضح حقيقة حلقة AB Talks: أجزاء اتقطعت واتاخدت بمعاني غلط
محافظ دمياط يلتقي بالمرضي وذويهم بمستشفى دمياط العام
تقليل الاغتراب 2026.. موعد انطلاق المرحلة وشروط التحويلات بين الكليات
انفجار قرب محطة كهرباء الزاوية في ليبيا يتسبب بخروج محطات إنتاج عن الخدمة
برونزية لمصر.. ناشئات الطائرة الشاطئية يحصدن ميدالية كأس التنمية الأفريقية بالسنغال
أحمد شوبير: توفيق محمد قد يكون مفاجأة الموسم مع الأهلي
رئيس بشكتاش يكشف كواليس مفاوضات محمد صلاح
ألافيس يفوز بثلاثية على خيتافي في الدوري الإسباني
موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 .. متى تتأخر الساعة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

العداد لا ينام.. خطأ صغير في منزلك وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
أحمد أيمن

قد يعتقد البعض أن الضغط على زر إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية يعني توقف استهلاكها للطاقة تمامًا، لكن الواقع مختلف، فعدد من الأجهزة يظل متصلًا بالتيار الكهربائي ويواصل استهلاك قدر من الطاقة حتى أثناء عدم استخدامه، في ظاهرة تُعرف باسم «الأحمال الخفية» أو «الطاقة الهاربة».

ورغم أن استهلاك الجهاز الواحد قد يبدو ضئيلًا، فإن تراكم هذه الكميات على مدار الشهر يمكن أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في إجمالي استهلاك المنزل، خصوصًا مع وجود عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالمقابس بصورة مستمرة.

قائمة الأجهزة التي تستهلك الكهرباء 

من أبرز الأجهزة التي يمكن أن تستهلك الكهرباء في وضع الاستعداد، أجهزة التلفزيون، وألعاب الفيديو، وماكينات إعداد القهوة، وأفران الميكروويف التي تحتوي على شاشات رقمية، فضلًا عن شواحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تظل متصلة بالمقبس بعد انتهاء عملية الشحن.

كما تدخل أجهزة توجيه الإنترنت «الواي فاي» وبعض معدات الشبكات ضمن الأجهزة التي تظل تعمل باستمرار، وبالتالي تستهلك الطاقة حتى في الأوقات التي لا يستخدم فيها أفراد المنزل الإنترنت.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن «الأحمال الخفية» قد تمثل نحو 5 إلى 10% من فاتورة الكهرباء الشهرية، وهو ما يجعل التعامل معها وسيلة بسيطة لتقليل الاستهلاك.

واطات قليلة تتحول إلى استهلاك كبير

المشكلة الأساسية لا تكمن في استهلاك جهاز واحد، وإنما في استمرار هذه الأجهزة بالعمل على مدار اليوم وطوال أيام الشهر. فعلى سبيل المثال، إذا استهلك جهاز ألعاب نحو 10 واط بصورة مستمرة، فإن تشغيله في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة يوميًا على مدار شهر قد يضيف نحو 7.2 كيلوواط/ساعة إلى الاستهلاك الشهري للجهاز وحده.

كيف تقلل استهلاك الكهرباء؟

يمكن الحد من هذه الخسائر من خلال فصل الأجهزة غير المستخدمة من مصدر الكهرباء، وعدم ترك الشواحن متصلة بالمقابس دون حاجة. كما يمكن الاستعانة بمقابس أو وصلات كهربائية ذكية تسمح بفصل التيار تلقائيًا، أو استخدام مؤقتات للتحكم في تشغيل بعض الأجهزة.

وبهذه الخطوات البسيطة، يمكن تقليل جزء من الاستهلاك غير الضروري، ومراقبة الأجهزة التي تواصل سحب الكهرباء دون أن يشعر بها أفراد المنزل.

عداد الكهرباء استهلاك الكهرباء الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء ارتفاع فاتورة الكهرباء سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

وفاة العقيد محمد يحيى جاد.. ووالده يودعه بكلمات مؤثرة

زلازل إندونيسيا وكولومبيا

زلازل إندونيسيا وكولومبيا .. البحوث الفلكية تكشف حقيقة تأثيرها على مصر

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

تغيير مفاجئ في إطلالة كريستيانو رونالدو بعد زواجه من جورجينا

العنب والموز

الموز أم العنب.. أيهما أفضل من حيث البوتاسيوم ومضادات الأكسدة ؟

الجوافة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟.. فوائد صحية تجعلها من أفضل الفواكه

بالصور

تأثير رنة المنبه المزعجة على صحة القلب.. طبيب يكشف المخاطر

هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟

مطرب تركي مشيدا بشعبية محمد صلاح: عدد متابعيه يوازي سكان تركيا

مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة

سر الكسل بعد تناول الوجبات.. طرق التخلص منه

أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام

كوب من الخل في الثلاجة.. حيلة بسيطة للتخلص من الروائح الكريهة

هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟
هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟
هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية

فضيحة في القصر .. سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية .. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد