ريفان تقدم R1 موديل 2027 بهذ المواصفات.. وماذا عن السعر؟

تأسست شركة ريفيان عام 2009 على يد روبرت جوزيف سكارينج، وبدأت نشاطها في تطوير السيارات الكهربائية قبل أن تنتقل إلى مرحلة الإنتاج التجاري وتطرح طرازاتها عالميًا.

وتواصل ريفيان تطوير أبرز سياراتها المطروحة عالميًا مع تحديث عائلة R1 ضمن موديلات 2027، والتي تتوافر بثلاث فئات هي R1 Premium ، وR1 Performance ، وR1 Quad الأعلى تجهيزًا من حيث الأداء.

ريفان R1

ريفان R1 فئة Premium

تحصل الفئة الأساسية R1 Premium على منظومة دفع تنتج 533 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 610 رطل قدم، وتحتاج السيارة إلى 4.5 ثوانٍ للوصول من السكون إلى سرعة 97 كم في الساعة.

وتوفر ريفيان أيضًا ترقية اختيارية للأداء بقيمة 5,000 دولار، ترفع القوة إلى 665 حصانًا والعزم إلى 829 رطل قدم، مع تحسن التسارع إلى 3.4 ثوانٍ للوصول إلى 97 كم في الساعة.

ريفان R1

ثلاثة محركات لفئة R1 Performance

ترتفع أرقام الأداء مع فئة R1 Performance التي تعتمد على منظومة دفع مكونة من ثلاثة محركات، وتنتج قوة تصل إلى 850 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 1,103 رطل قدم، وتتمكن هذه الفئة من التسارع من 0 إلى 97 كم في الساعة خلال 2.9 ثانية، بينما يصل مدى القيادة إلى 371 ميلًا، أي نحو 597 كم.

ريفان R1

ريفان R1 Quad تتصدر تشكيلة القوة

تأتي R1 Quad في أعلى مستويات عائلة R1 من حيث الأداء، إذ تصل قوة منظومة الدفع إلى 1,025 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 1,198 رطل قدمk وتحتاج السيارة إلى 2.5 ثانية فقط للتسارع من الثبات إلى 97 كم في الساعة، في حين يصل مدى القيادة إلى 374 ميلًا، بما يعادل نحو 602 كم.

ريفان R1

سعر سيارة ريفان R1T عالميًا

يبدأ السعر العالمي لطراز R1T من 79,990 دولارًا.