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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيب تقدم جراند شيروكي 2027 الجديدة.. كم سعرها في السوق العالمي؟

جيب جراند شيروكي 2027
جيب جراند شيروكي 2027
صبري طلبه

تواصل جيب توسيع حضورها في الأسواق العالمية من خلال جراند شيروكي 2027، التي تحافظ على مكانتها كواحدة من أبرز الطرازات ضمن تشكيلة العلامة الأمريكية.

وتعود قصة جيب شيروكي إلى عام 1974، عندما قدمت جيب الجيل الأول من الطراز كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين قدرات القيادة على الطرق الوعرة والاستخدام اليومي، ومع مرور السنوات، تطورت شيروكي عبر عدة أجيال وصولًا إلى هذا الإصدار.

جيب جراند شيروكي 2027

محركات وأداء جيب جراند شيروكي 2027

تتوفر جراند شيروكي 2027 بخيارات مختلفة للمحركات، من بينها محرك Pentastar V6  بسعة 3.6 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي، ويولد قوة تصل إلى 293 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 352 نيوتن متر، ويأتي هذا المحرك كأحد الخيارات التي تركز على توفير أداء متوازن للاستخدامات المتنوعة.

وتحصل الفئات الأعلى من جراند شيروكي الجديدة على خيار آخر يعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ويقدم هذا المحرك قوة تبلغ 324 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 450 نيوتن متر.

جيب جراند شيروكي 2027

تصميم وتجهيزات جراند شيروكي 2027

تتغير بعض التفاصيل الخارجية في جراند شيروكي 2027 وفق الفئة المختارة، ومن بينها تصميم وحجم العجلات، وتتراوح مقاسات الجنوط بين 18 و20 بوصة، إلى جانب توفير مجموعة من الخيارات اللونية للهيكل الخارجي.

وحصلت جراند شيروكي 2027 على شاشة جديدة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.1 بوصة، تعمل من خلال نظام Uconnect. ويأتي هذا المقاس بدلًا من الشاشة السابقة التي كانت تبلغ 8.4 بوصة، إلى جانب الكثير من تقنيات المساعدة وعناصر الحماية والأمان.

جيب جراند شيروكي 2027

أسعار جراند شيروكي 2027 عالميًا

تقدم جيب جراند شيروكي موديل 2027 بسعر 41,515 دولارًا أمريكيًا لفئة Laredo، وتصل إلى 57,895 دولارًا لفئة Overland، كما تقدم فئة أبيلاند بسعر يبدأ من 49,990 دولارًا، وTrailhawk بسعر يبدأ من 54,995 دولارًا. 

جيب شيروكي جيب شيروكي جيب جراند شيروكي 2027 أسعار جراند شيروكي 2027 عالميًا أسعار جراند شيروكي 2027

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