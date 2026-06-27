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كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جيب واجونير S Launch Edition؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جيب واجونير S Launch Edition؟

جيب واجونير S Launch Edition
جيب واجونير S Launch Edition
صبري طلبه

قدمت جيب على مدار عقود مجموعة كبيرة من سيارات الدفع الرباعي التي اعتمدت على محركات البنزين، وهو ما جعلها واحدة من أبرز العلامات المتخصصة في هذه الفئة. 

ومع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، أضافت الشركة طراز واجونير S Launch Edition إلى القائمة الخاصة بها، من خلال الاعتماد على منظومة دفع كهربائية بالكامل وتجهيزات تتناسب مع متطلبات هذه الفئة، محافظة على مفهوم الـ SUV الرياضية.

تصميم جيب واجونير S Launch Edition

تنتمي جيب واجونير S Launch Edition إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويبلغ طول السيارة 4888 مم، بينما يصل عرضها إلى 1900 مم، مع ارتفاع يبلغ 1646 مم، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2870 مم.

جيب واجونير S Launch Edition

ويبلغ وزن السيارة جيب واجونير S Launch Edition دون ركاب 2570 كيلوجرامًا، كما تأتي بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية بنفس التقنية، بينما ترتكز على عجلات رياضية قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

جيب واجونير S Launch Edition

منظومة كهربائية بقوة 600 حصان

تعتمد السيارة على منظومة دفع كهربائية تتكون من محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع رباعي للعجلات، ويرتبطان بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بما يتناسب مع طبيعة السيارات الكهربائية، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 600 حصان، في حين يصل عزم الدوران إلى 836 نيوتن متر.

جيب واجونير S Launch Edition

بطارية جيب واجونير S Launch Edition

زودت جيب طراز واجونير S Launch Edition ببطارية سعتها 100.5 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 483 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وتدعم السيارة أكثر من خيار لإعادة شحن البطارية، حيث يستغرق الشحن بالتيار المتردد من 20 إلى 80% نحو 32 ساعة عبر الشحن التقليدي، بينما ينخفض الوقت إلى نحو 6 ساعات باستخدام شاحن تيار متردد بقدرة أعلى.

جيب واجونير S Launch Edition

وعند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر، فيمكن رفع مستوى الشحن من 20 إلى 80% خلال 23 دقيقة فقط، وتقدم جيب واجونير S Launch Edition  مستويات أداء مرتفعة بفضل منظومة الدفع الكهربائية، إذ تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.4 ثانية، كما تتمتع السيارة بقدرة سحب تصل إلى 1542 كيلوجرامًا.

جيب واجونير جيب واجونير جيب واجونير S Launch Edition مواصفات جيب واجونير S Launch Edition جيب واجونير S Launch Edition الكهربائية

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