جيب أفينجر 2026 الـ SUV المحدثة | صور

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب أفينجر موديل 2026، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة جيب أفينجر موديل 2026 الجديدة

مواصفات جيب أفينجر موديل 2026

زودت سيارة جيب أفينجر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك جديد يحاكي طراز كومباس، وبها إضاءة مدمجة، وبها مصابيح أمامية LED Matrix متطورة لتعزيز الرؤية الليلية، وبها جنوط جديدة مقاس 18 بوصة تحمل أغطية مراكز مستوحاة من طراز ويليز التاريخي.

سيارة جيب أفينجر موديل 2026 الجديدة

بالاضافة غلي ان سيارة جيب أفينجر موديل 2026 بها، حشو ناعم للجزء السفلي من لوحة القيادة ومواد فاخرة على ألواح الأبواب، وبها مواد متينة وقابلة للغسل، وبها كاميرا أمامية إضافية تسمح بنظام رؤية محيطية 360 درجة لتسهيل الركن في الأماكن المزدحمة.

محرك جيب أفينجر موديل 2026

تحصل سيارة جيب أفينجر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 101 حصان، وبها عزم دوران 205 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما بالنسبة إلي النسخة الهجينة تأتي بقوة 110 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك، وتسمح بالقيادة الكهربائية لمسافة 1 كيلومتر في السرعات المنخفضة.

سيارة جيب أفينجر موديل 2026 الجديدة

وسيارة جيب أفينجر موديل 2026 ذات الدفع الرباعي فـ تعمل بمحرك كهربائي خلفي، مما يرفع القوة الإجمالية إلى 145 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

و النسخة الكهربائية من سيارة جيب أفينجر موديل 2026 مزودة ببطارية سعة 54 كيلووات/ساعة، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 400 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة جيب أفينجر موديل 2026 الجديدة



وجدير بالذكر ان شركة جيب احتفالاً بمرور 85 عاماً، أعلنت جيب عن نسخة خاصة لعام 2026 تتميز بشعارات فريدة على الرفارف ولمسات ذهبية على الجنوط والصدادات، وفي الداخل تبرز المقاعد بنقشة تارتان مع خياطة ذهبية وشعار 85 على مساند الظهر.