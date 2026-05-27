بإطلالة وردية ناعمة وجذابة .. فرح شعبان تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

حرصت فرح شعبان على تهنئة متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلال ظهور أنيق ولافت خطف أنظار جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تألقت بإطلالة صيفية ناعمة جمعت بين البساطة والأنوثة.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

وظهرت فرح شعبان مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الوردي الفاتح مزينًا بنقشات بيضاء ناعمة، بتصميم صيفي مكشوف الكتفين أبرز أناقتها ورشاقتها، ونسقت معه مجموعة من الإكسسوارات الذهبية الرقيقة التي أضافت لمسة أنثوية هادئة إلى الإطلالة.

كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة مع مكياج هادئ ارتكز على الألوان الطبيعية، ما منحها مظهرًا ناعمًا يتماشى مع أجواء الصيف والعيد، بينما التقطت الصور على خلفية بحرية ليلية وإضاءة المدينة الساحرة، لتضيف أجواء مميزة إلى جلسة التصوير.

فرح شعبان

وتفاعل عدد كبير من متابعي فرح شعبان مع الإطلالة، مشيدين بأناقتها واختيارها للألوان الصيفية الهادئة المناسبة لأجواء عيد الأضحى والسهرات الصيفية.

فرح شعبان

فرح شعبان