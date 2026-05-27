الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ويتبادل التهانئ مع المواطنين|صور

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أدّى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي، وسط جموع المواطنين الذين توافدوا على الساحة لأداء الصلاة في أجواء إيمانية سادتها الفرحة والبهجة.

وتناولت خطبة عيد الأضحى المبارك عددًا من المحاور المهمة، من بينها فضل الأضحية ، ونشر قيم التسامح والتكافل، وتعزيز روح الوحدة بين أبناء المجتمع، إلى جانب الدعوة إلى التحضر والتآخي والتحذير من الظواهر السلبية.

وعقب أداء الصلاة، تبادل محافظ الجيزة التهاني مع المواطنين، مقدمًا التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والمرافق العامة، لضمان توفير الأجواء المناسبة للمواطنين خلال أيام العيد، مشددًا على أهمية التواجد الميداني وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو أحداث طارئة.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط الساحات والمساجد والحدائق العامة والمتنزهات، مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية والبيئية.

وأكد المحافظ انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والجهات المعنية، لرصد أية شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها، بما يضمن تحقيق الانضباط وانتظام تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

وقد أدى شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك رفقة المحافظ كلٌّ من اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والسيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والأستاذ محمد نور السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة،وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، وفضيلة الشيخ سيد عمارة مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات، وجموع المصلين .

