قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير الشواطئ العامة بالغردقة: انتعاش سياحي وإقبال كثيف من المصريين والأجانب
تكبيرات العيد تُوحّد القلوب.. آلاف المُصلين يحتشدون بساحات سوهاج والمحافظ ومدير الأمن بمقدمة الصفوف|شاهد
شلالات البلالين تُزيّن سماء البحيرة عقب صلاة عيد الأضحى.. وفرحة الأطفال ترسم البهجة في الساحات|صور
هل زيارة النساء للقبور في أول أيام عيد الأضحى حرام؟ .. الكراهة لها سببان
العيد تحت مظلة القانون .. احذر هذه الأفعال تقود إلى الحبس والغرامة
تراجع عالمي ومحلي .. تعرّف على سعر الذهب عيار 21 الآن
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026
نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي |ظهرت الآن "بالألوان بدلا من الدرجات"
موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين
صور تذكارية وتوزيع الهدايا على الأطفال خلال صلاة العيد بالقليوبية.. شاهد
بالذكاء الاصطناعي .. إيمي سمير غانم تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها | شاهد
محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ويتبادل التهانئ مع المواطنين|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل زيارة النساء للقبور في أول أيام عيد الأضحى حرام؟ .. الكراهة لها سببان

زيارة القبور في العيد
زيارة القبور في العيد
أمل فوزي

لعل السؤال عن هل زيارة النساء للقبور في أول أيام عيد الأضحى حرام ؟ ، يعد أهم ما تفرضه عادة الكثير من الناس الذين يذهبون في أول أيام العيد لزيارة قبور أحبائهم من الأموات، وهو ما يجعل  مسألة زيارة القبور وأحكامها عامة هي أحد أكثر الأمور التي تهم الكثيرون كل أجازة عيد ، وحيث نشهد أول أيام عيد الأضحى المبارك الآن وهي من الأزمة المباركة التي ينبغي اغتنامها بصالح الأعمال وتجنب المعاطي والحُرمات فيها ، من هنا ينبغي الوقوف على حقيقة هل زيارة النساء للقبور في أول أيام عيد الأضحى حرام ؟  باعتبارها أحد العادات التي لا ينفك عنها الكثير من الناس.

هل زيارة النساء للقبور في أول أيام عيد الأضحى «حرام»

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق كافَّة العلماء؛ لقول رسول الله –صل الله عليه وسلم-«زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال : ( هل زيارة النساء للقبور في عيد الأضحى حرام ؟)، أنه - صلى الله عليه وسلم- قال : «أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث»؛ ولانتفاع الميت بثواب القراءة والدعاء والصدقة، وأُنْسِه بالزائر.

وتابعت: وذلك لأن روح الميت لها ارتباطٌ بقبره لا تفارقه أبدًا؛ ولذلك يعرف من يزوره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ»، كما رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبور بالوعد بالمغفرة والثواب فقال: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا».

وشدّدت على أن زيارة القبور مستحبةٌ للنساء عند الأحناف، وجائزةٌ عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك لِرِقَّةِ قلوبهنَّ وعدمِ قُدرَتهنَّ على الصبر، منوهة بأنه ليس للزيارة وقتٌ مُعَيَّن، والأمر في ذلك واسع.

وأضافت: إلا أن الله تعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة؛ فلا يُستَحبُّ تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن في ذلك تجديدٌ للأحزان فلا بَأْسَ بزيارة الأموات في الأعياد، كما كانوا يُزارُون في حياتهم في الأعياد.

ونبهت إلى أن الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أَنَّ مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، والحرمة إنما تكون في شكل هذا الاجتماع إذا كان بصفة مخالفة للشرع الشريف، وقد نص أهل العلم أَنَّ الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان كمصلى العيد أو الأماكن العامة.

حكم زيارة النساء للقبور

وأفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأنه يجوز للمرأة زيارة القبور للعظة والدعاء للمتوفى، ولكن بثلاثة شروط، ففي حال أرادت المرأة زيارة القبور ، فيجوز لها ذلك للعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». [أخرجه مسلم].

ولفت إلى أنه يشترط مع هذا التزام الآداب الشرعية الواجبة على المرأة أثناء الخروج، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى، ونسأل المولى-عز وجل- أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين.

هل زيارة المقابر اول يوم العيد حرام هل زيارة القبور حرام هل زيارة الميت في العيد حرام هل زيارة النساء للقبور محرمة هل زيارة النساء للقبور حرام هل زيارة القبور للنساء حرام هل زيارة المقابر في العيد حرام هل زيارة النساء للقبور في أول أيام عيد الأضحى حرام هل زيارة النساء للقبور في عيد الأضحى حرام زيارة النساء للقبور في أول أيام عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الزمالك

«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟

كروان مشاكل

بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية

صلاة عيد الأضحى

موعد صلاة عيد الأضحى 2026.. هنصلي الساعة كام؟

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

صورة تعبيرية

عقب هبوطه.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

محمد رمضان واسرته

ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

ترشيحاتنا

الأضاحي

دليل المُضحي.. 10 علامات سحرية تكشف الأضحية السليمة واللحم الطازج

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بالصور

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك

بإطلالة وردية ناعمة وجذابة .. فرح شعبان تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لعزومات عيد الأضحى 2026 .. تتبيلة الريش المشوية مثل المطاعم

طريقة عمل الريش المشوية
طريقة عمل الريش المشوية
طريقة عمل الريش المشوية

في العيد.. 3 طرق سحرية لتنظيف الممبارة بدون زفارة ولا مجهود

حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة
حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة
حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد