دعاء للميت في ذي القعدة.. بـ5 كلمات تجمع له كل الرحمات بقبره

لاشك أن دعاء للميت في ذي القعدة يعد من الأدعية المستجابة التي من شأنها أن نفعل الأعاجيب في قبر الميت وتبدله من حفرة نار إلى جنة النعيم، وحيث نشهد اليوم العاشر من ذي القعدة وهو من الأشهر الحُرم ، أي من الأزمنة المباركة وأفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى التي يتضاعف فيها الفضل والثواب، كل هذا يجعل دعاء للميت في ذي القعدة أعظم هدية يمكن بها تغيير حياة أحبابنا من أهل القبور، وقد نفي به ببعض أفضالهم علينا في حياتهم، كما أن دعاء للميت في ذي القعدة يعد خير اتباع لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ، الذي حثنا على تحري أوقات الاستجابة وكذلك الدعاء للميت ، لذا لا ينبغي التفريط أو الاستهانة به بأي حال من الأحوال.

دعاء للميت في ذي القعدة

يعد دعاء للميت في ذي القعدة من الأدعية المستجابة كما أنه أجمل وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وأعظم رغبة واحتياج للمتوفي ، أما عن أفضل صيغة دعاء من الأدعية المأثورة للمتوفي في ذي القعدة ، والتي هي من الأشهر الحُرم ، ومن ثم يُستجاب فيها الدعاء ، فيعد أفضل دعاء للميت في ذي القعدة جامع، فهو: «اللهم ارحم من سبقونا إليك»، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بجوامع الدعاء .

وورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل دعاء للميت في ذي القعدة مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل دعاء للميت في ذي القعدة هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.

أفضل أدعية للميت في شهر ذي القعدة

يأتي دعاء للميت عامة ضمن الأعمال الصالحة التي أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أفضل العمل أدومه وإن قل، لذا لا ينبغي أن نحرم أمواتنا من الدعاء ولو قصير يغير حالهم في القبر حيث هم في موضع لا حيلة لهم.

خاصة وأن الكتاب العزيز والأثر والسُنة النبوية الشريفة زاخرة بالكثير من ادعية متنوعة للميت وأحسن الأدعية المأثورة للمتوفي، حتى أنها قطعت الطريق على من قد يتحججون بتسارع العصر ومستحدثاته، ففيها الكثير من دعاء للميت يصلح للتداول بسهولة .