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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، ينطلق رسميا بعد 8 أيام من الآن.

فبحسب المواعيد المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم  ، من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026  رسميا يوم 21 يونيو 2026 .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم لطلاب النظامين القديم والجديد ومدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية

الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى

الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية

الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 جدول امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة

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