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شروط قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2026 من المراقبين والملاحظين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2026 من المراقبين والملاحظين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حالات قبول اعتذارات الثانوية العامة 2026 من المعلمين المكلفين للعمل كمراقبين و ملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :

  •  الحالات المرضية : وعلى هذه الحالات تقديم تقرير طبي حديث ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.
  •  وجود طفل رضيع حتي عامان : ويجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للام مع شهادة ميلاد الطفل
  •  وفاة الزوج : ويجب تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.
  • عمل الزوج في منطقة نائية: ويجب تقديم خطاب رسمي معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية يثبت انه مازال علي قوة العمل حتى تاريخه، مع صورة من بطاقة الزوجة
  • سفر الزوج إلى الخارج: ويتم تقديم صورة من جواز السفر موضحًا به تأشيرة الخروج، مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث، بالإضافة إلى صورة بطاقة الزوجة
  •  رعاية الأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية أو الأزواج المصابين بأمراض سرطانية: وهذا يتطلب تقديم تقرير طبي رسمي يثبت الحالة.
  • ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة: وهنا يُقبل الاعتذار لأحد الزوجين فقط مع تقديم أصل خطاب الندب لكليهما، وتحقيق الشخصية للزوجة، وإقرار يتعهد فيه أحدهما بتنفيذ الندب الصادر له.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أما بالنسبة للاعتذار عن تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 دور أول ،  فيتم تقديمها إلى مشرف عام المادة يوم تقدير المادة بمقر تقدير الدرجات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم توزيع خطابات ندب المراقبين الأوائل  والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات والإدارات التعليمية يوم السبت المقبل الموافق ١٣ يونيو الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم تفعيل عمل لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026 لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٦، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٦، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وفي إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل  والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 .

وتضمن القرار منح رئيس اللجنة والمراقب الأول حافز إثابة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه لكل منهما، بينما تقرر منح الملاحظ حافزًا بقيمة ١٠٠٠ جنيه، تقديرًا للجهود المبذولة في أعمال الامتحانات.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الثانوية العامة 2026

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