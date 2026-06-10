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2000 جنيه حافز إثابة لرؤساء لجان ومراقبي إمتحانات الدبلومات الفنية و1000 للملاحظين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

2000 جنيه حافز إثابة لرؤساء لجان ومراقبي إمتحانات الدبلومات الفنية و1000 للملاحظين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، وذلك تقديرًا للجهود التي يبذلونها في تنفيذ ومتابعة أعمال الامتحانات وضمان انتظامها وانضباطها.

وتضمن القرار منح رئيس اللجنة والمراقب الأول حافز إثابة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه لكل منهما، فيما تقرر صرف حافز إثابة بقيمة ١٠٠٠ جنيه للملاحظ، تقديرًا لدورهم في منظومة امتحانات الدبلومات الفنية.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تبدأ أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2026 في جميع الكنترولات ، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية.

وكانت قد انطلقت أمس السبت رسميا امتحانات الدبلومات الفنية 2026 “التحريرية ” بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2026 “التحريرية ” بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026  بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية ، نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتضمن هذا العدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وتعقد جميع امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2026 بنظام “البوكليت”، وذلك بإستثناء بعض المواد الامتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، في إطار التيسير على الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.

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