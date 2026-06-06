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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفرد غر ومعنى استرعى| نموذج إجابة امتحان عربي الإعدادية محافظة القاهرة 2026

امتحان عربي الإعدادية محافظة القاهرة 2026
امتحان عربي الإعدادية محافظة القاهرة 2026
ياسمين بدوي

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية محافظة القاهرة 2026 .. نشرها عادل سيد معلم اللغة العربية ، على حسابه الرسمي على فيس بوك لطمأنة الطلاب ومساعدتهم على المراجعة ، وجاءت الإجابات كما يلي :

حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

القراءة

1. من موضوع المشروعات الصغيرة :

٣- (أ) إيجاد

٤- (ج) عوائد

٥- تمثل الصناعات التقليدية مصدراً مهماً للمشروعات الصغيرة التي تهتم بتراث مصر الشعبي الحي المتطور .

٦- دول منتجة خلاقة بفضل الاستمام بالصناعات الصفيل استهلاكية إلى

2. من موضوع الحياة دقائق وثوانٍ :

٧- (ب) لفت

٨- ( أ ) عجز

٩ - يُقاس بمدى ما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية.

١٠- في التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة.

3. من موضوع رسالة إلى ابني :

١١- (ج) عقائد

١٢- (أ) الضمير

١٣- (ب) الكثرة

١٤ - العقيدة والإيمان يمنحان الإنسان النية الصادقة والموقف السليم ؛ فالأعمال بالنيات، والخلق الحسن يكمن في سلامة النية وحسن الطوية

وطيب المعاملة.

 النصوص

إجابة المجموعة الأولى (وادي الكنانة) :

١٥- (ب) ترابك

١٦- (ب) أغر

١٧- ( أ) دوام العطاء

١٨- تتصف الشخصية المصرية كما ظهر في الأبيات بالكرم والعطاء والاتحاد والترابط ورفض الانقسام والتمسك بالوطن والدين.

إجابة المجموعة الثانية (حب الوطن) :

١٥- (ب) تضمه

١٦- (أ) كثرة يسعد

١٧- (أ) كثرة النعيم

١٨- يحذر الشاعر من جحود فضل الوطن وإنكار حقه ، كما يحذر من التمتع نعيم الوطن في ظل شقاء إخوته وآبنّاء وطنه .

 النحو

١٩- (أ) تمييز

٢- اسم الالة : ريشة ، نوعه : جامد (سماعي)

٢ - (د) اسم مكان

٢٢- المشروعات العملاقة مَشيدَّة من أجل التنمية.

٢٣- الدول المهتمة بالعلم أكثر ارتفاعاً في قيمتها عن غيرها .

٢٤- جاء الرسول مُبّشَّرّاً للمؤمنين

وكانت قد حرصت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٦، على متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثاني، وذلك من داخل مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

حيث تابعت "مدير المديرية" انتظام أعمال الامتحانات مع بداية المواد الأساسية، واطمأنت على سير العمل داخل اللجان، وانتظام دخول الطلاب، وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء الامتحان في هدوء وطمأنينة.

وخلال الجولة، تفقدت " مدير المديرية " اللجان الامتحانية، واطمأنت على وضوح ورقة الأسئلة ومطابقتها للمواصفات الفنية، وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحان، كما استمعت إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة.

وشددت على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة ضرورة توفير المناخ الملائم داخل اللجان، والحفاظ على الهدوء والالتزام بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكدت أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تواصل متابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية، لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة القاهرة.

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