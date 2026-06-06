أمهات مصر: شكاوى من صعوبة النحو بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها واصلت اليوم متابعة ورصد ردود الأفعال حول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في بيان لها إنه بناءا على ردود الأفعال المرصودة، فإن امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في أغلب المحافظات اليوم، كان به صعوبة في الجزء الخاص بالنحو، بالاضافة إلى شكاوى من أن بعض أسئلة النصوص كانت غير متوقعة.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن بعض الطلاب أكدوا أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في بعض المحافظات في مستوي الطالب المتوسط.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بضرورة تشجيع أبنائهم علي التركيز في الامتحانات القادمة، دون أي تشتيت، وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم داخل الأسرة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بحرص أغلب المحافظين ومديري المديريات التعليمية علي القيام بجولات تفقديه للاطمئنان علي سير لجان الامتحانات، في جوء من الهدوء ودون تشتيت الطلاب.

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش.

وشملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :