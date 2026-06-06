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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمهات مصر: شكاوى من صعوبة النحو بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة الاعدادية
امتحانات الشهادة الاعدادية
ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها واصلت اليوم متابعة ورصد ردود الأفعال حول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في بيان لها إنه بناءا على ردود الأفعال المرصودة، فإن امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في أغلب المحافظات اليوم، كان به صعوبة في الجزء الخاص بالنحو، بالاضافة إلى شكاوى من أن بعض أسئلة النصوص كانت غير متوقعة. 

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن بعض الطلاب أكدوا أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في بعض المحافظات في مستوي الطالب المتوسط.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بضرورة تشجيع أبنائهم علي التركيز في الامتحانات القادمة، دون أي تشتيت، وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم داخل الأسرة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بحرص أغلب المحافظين ومديري المديريات التعليمية علي القيام بجولات تفقديه للاطمئنان علي سير لجان الامتحانات، في جوء من الهدوء ودون تشتيت الطلاب.

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
 

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش.

وشملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :

  • إلزام مديريات التربية والتعليم بوضع باركود على أوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخاصة بكل لجنة سير ، على أن يتم تظريف كل ( 20 ) ورقة /كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق ، لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.
  • الإنتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .
  • التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.
  • منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أى وسيلة إلكترونية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
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أمهات مصر: شكاوى من صعوبة النحو بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

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