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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22 يوليو

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر، نهاية تعاملات اليوم، وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه المصري ختام اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وفقا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء:161.90 جنيه.

سعر البيع: 167.01 جنيه.
 

سجل سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء:13.62 جنيه.

سعر البيع: 13.69 جنيه.
 

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 لنحو:

سعر الشراء:13.94 جنيه.

سعر البيع: 13.99 جنيه.
 

بلغ  سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء:13.02 جنيه.

سعر البيع: 14.10 جنيه.
 

وسجل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء:71.52 جنيه.

سعر البيع: 72.59 جنيه.

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تُعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودى سعر الدرهم الإماراتي الجنيه المصري

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