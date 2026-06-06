جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

شهد امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في عدد من المحافظات أسئلة لغوية حيرت الطلاب أثناء سير الامتحان وأثارت جدلا واسعا

ففي امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقليوبية ، جاء سؤال عن جمع الإنسان وجاءت الاختيارات ( الإنس - النساء - الأناسي - النسيان) ، وأفاد معلمي اللغة العربية بأن الإجابة الصحيحة الأناسي

كما جاء في امتحان عربي الإعدادية بالقليوبية سؤال عن معنى يتميز وجاءت الاختيارات كالتالي ( ينفرد - يعتمد - يندرج - ينتشر) ، وأفاد معلمي اللغة العربية بأن الإجابة الصحيحة ينفرد

وفي نفس امتحاني عربي الشهادة الإعدادية بالقليوبية و كفر الشيخ جاء سؤال عن مضاد آخاه وجاءت الاختيارات في امتحان القليوبية : ( رافقه - عاداه - وافقه - قاتله ) ، بينما جاءت الاختيارات في امتحان كفر الشيخ ( خذله - عاقبه - عاداه - أضله)

وفي امتحان عربي الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا ، جاء سؤال عن جمع عود وجاءت الاختيارات كالتالي ( أعياد - عوائد - أعواد )، كما جاء سؤال عن جمع كلمة الحي وجاءت الاختيارت كالتالي (الحياة - الحيات - الأحياء ) ، وجاء سؤال عن مرادف يجحد وجاءت الاختيارات كالتالي ( يعترف - ينكر - يظلم)

وفي امتحان عربي الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج ، جاء سؤال عن معنى كلمة شذا وجاءت الاختيارات كالتالي ( الرائحة النتنة - الظل الثقيل - الهواء العليل )

و في امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة ، جاء سؤال عن معنى الطوية وجاءت الاختيارات كالتالي ( الضمير - السيرة - العشرة - الخلق )، وجاء سؤال عن مضاد شقى وجاءت الاختيارات كالتالي ( سعد - هدي - كسب - ملك ) ، وجاء سؤال عن معنى خلق ( إيجاد - تطوير - إحلال - تبديل) ، وجمع عائد (أعواد - عيادات -- عوائد - أعياد ) ، ومعنى استرعى ( أعتى - لفت - حفظ - أنهى )

وفي امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بكفر الشيخ