تفاصيل عقد الزمالك مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش

اقترب نادي الزمالك من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكشف الإعلامي خالد الغندور أن إدارة الزمالك أنهت اتفاقها مع المدرب الصربي لتولي المسؤولية الفنية للفريق، بعد الوصول إلى تفاهم كامل حول بنود التعاقد.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن رازوفيتش سيوقع على عقد يمتد لموسم واحد، مع وجود بند يمنح الطرفين إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وأشار إلى أن القيمة المالية للعقد تبلغ 800 ألف دولار عن الموسم، في إطار خطة إدارة الزمالك للاستقرار على جهاز فني جديد يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الجهاز الفني المقرر أن يصاحب المدرب الصربي سيضم 3 مساعدين أجانب، إلى جانب وجود إبراهيم صلاح ضمن الجهاز الفني، ليكون العنصر المصري الوحيد في الطاقم المعاون.

ويترقب مسؤولو الزمالك إنهاء الإجراءات النهائية الخاصة بالتعاقد، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في ظل سعي النادي لتجهيز الفريق للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.