قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تتصدّر إفريقيا في جذب الاستثمارات للعام الرابع.. نواب: يعكس ثقة العالم في قوة الاقتصاد المصري
تعرّف على التيسيرات المُقدّمة للطلبة المُتقدمين لكلية الشرطة
دعاء قضاء الحاجة بسرعة في قيام الليل.. ردّد 10 كلمات واذكر حاجتك
ضربات ساحقة .. واشنطن تستهدف قدرات إيران البحرية لشل تهديدات مضيق هرمز
الأرصاد تحذّر: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. ونشاط للرياح يرفع الأمواج بالشواطئ
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026
«شبانة» يكشف مفاجآت «الكاف»: زيادة أندية دوري الأبطال.. ورعاة أمريكيون لأول مرة
مصر تحقق تراجعا تاريخيا في المعدل المعياري لمرض السرطان
مراسم حزينة في واشنطن.. ترامب يشارك في توديع الجنود القتلى في الهجمات الإيرانية
اشتعال محرك مروحية عسكرية أمريكية بولاية أريزونا.. وحالة استنفار داخل المطار
الحرب تتوسّع.. بلغاريا توافق على نشر طائرات التزوّد بالوقود الأمريكية ضد إيران
الغندور: الأهلي يحصل على توقيع نجم بتروجيت .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل عقد الزمالك مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش

رازوفيتش
رازوفيتش
محمد سمير

اقترب نادي الزمالك من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكشف الإعلامي خالد الغندور أن إدارة الزمالك أنهت اتفاقها مع المدرب الصربي لتولي المسؤولية الفنية للفريق، بعد الوصول إلى تفاهم كامل حول بنود التعاقد.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن رازوفيتش سيوقع على عقد يمتد لموسم واحد، مع وجود بند يمنح الطرفين إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وأشار إلى أن القيمة المالية للعقد تبلغ 800 ألف دولار عن الموسم، في إطار خطة إدارة الزمالك للاستقرار على جهاز فني جديد يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الجهاز الفني المقرر أن يصاحب المدرب الصربي سيضم 3 مساعدين أجانب، إلى جانب وجود إبراهيم صلاح ضمن الجهاز الفني، ليكون العنصر المصري الوحيد في الطاقم المعاون.

ويترقب مسؤولو الزمالك إنهاء الإجراءات النهائية الخاصة بالتعاقد، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في ظل سعي النادي لتجهيز الفريق للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

رازوفيتش الزمالك جهاز أجنبي 800 ألف دولار فوك رازوفيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام|إنتهاء تصحيح 6مواد ونسب النجاح مرتفعة

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

أسعار السبائك الذهب

تبدأ من 7000 جنيه .. أسعار السبائك الذهب عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

قبول قوائم انتظار مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم:أهلا بكم في مسيرة العمل والعطاء

الكهرباء

متحدث الكهرباء : لا تخفيف للأحمال رغم الموجة الحارة

ترشيحاتنا

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية

أرشيفية

انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لرابطة الكبد والجهاز الهضمي بالقليوبية الخميس

نائب وزير الخارجية

نائب وزير الخارجية يبحث مع الوزيرة الفرنسية المفوضة المكلفة بالفرانكفونية تعزيز التعاون الثنائي

بالصور

مُستخلص من أكلة بحرية يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان.. دراسة توضح

مستخلص المحار يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان
مستخلص المحار يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان
مستخلص المحار يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميًا؟.. فوائد غير متوقعة خاصة للرجال

فوائد تناول البنجر
فوائد تناول البنجر
فوائد تناول البنجر

خبراء يُحذرون: زيادة وزن الطفل عند الولادة يُزيد من خطر إصابته بأمراض مُزمنة

زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة
زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة
زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة

جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط

شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد