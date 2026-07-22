قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تتصدّر إفريقيا في جذب الاستثمارات للعام الرابع.. نواب: يعكس ثقة العالم في قوة الاقتصاد المصري
تعرّف على التيسيرات المُقدّمة للطلبة المُتقدمين لكلية الشرطة
دعاء قضاء الحاجة بسرعة في قيام الليل.. ردّد 10 كلمات واذكر حاجتك
ضربات ساحقة .. واشنطن تستهدف قدرات إيران البحرية لشل تهديدات مضيق هرمز
الأرصاد تحذّر: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. ونشاط للرياح يرفع الأمواج بالشواطئ
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026
«شبانة» يكشف مفاجآت «الكاف»: زيادة أندية دوري الأبطال.. ورعاة أمريكيون لأول مرة
مصر تحقق تراجعا تاريخيا في المعدل المعياري لمرض السرطان
مراسم حزينة في واشنطن.. ترامب يشارك في توديع الجنود القتلى في الهجمات الإيرانية
اشتعال محرك مروحية عسكرية أمريكية بولاية أريزونا.. وحالة استنفار داخل المطار
الحرب تتوسّع.. بلغاريا توافق على نشر طائرات التزوّد بالوقود الأمريكية ضد إيران
الغندور: الأهلي يحصل على توقيع نجم بتروجيت .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مراسم حزينة في واشنطن.. ترامب يشارك في توديع الجنود القتلى في الهجمات الإيرانية

الجنود القتلى في الهجمات الإيرانية
الجنود القتلى في الهجمات الإيرانية
ناصر السيد

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحضر اليوم الأربعاء، مراسم نقل جثامين العسكريين الأمريكيين الذين قُتلوا في هجمات إيرانية في الشرق الأوسط.


وأوضح البيت الأبيض أن المراسم ستقام في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير في تمام الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
والأسبوع الماضي، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بارتفاع عدد قتلى الجيش الأمريكي الرسمي في الحرب مع إيران إلى 14 عسكريا، وذلك إثر مقتل طيار في البحرية الأمريكية في تحطم مروحية في بحر العرب مطلع يوليو.
وقالت الوكالة إن عدد الجنود المصابين تجاوز 400 جندي، بحلول يوم الاثنين، ووفقا لإفادة النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية فإن الغالبية العظمى منهم عانوا من إصابات دماغية رضية.

ووصفت البحرية في البداية حادث التحطم، الذي وقع في الأول من يوليو بأنه هبوط اضطراري، وذكرت أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الحالة الطارئة نجمت عن عمل عدائي". وقد جرى إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين الذين كانوا على متن المروحية بعد وقت قصير من الحادث.

مراسم حزينة في واشنطن مراسم حزينة الجنود القتلى الهجمات الإيرانية الرئيس الأمريكي جثامين العسكريين الأمريكيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام|إنتهاء تصحيح 6مواد ونسب النجاح مرتفعة

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

أسعار السبائك الذهب

تبدأ من 7000 جنيه .. أسعار السبائك الذهب عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

قبول قوائم انتظار مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم:أهلا بكم في مسيرة العمل والعطاء

الكهرباء

متحدث الكهرباء : لا تخفيف للأحمال رغم الموجة الحارة

ترشيحاتنا

القهوة

القهوة وصحة القلب .. جمال شعبان يوضح الفوائد والأضرار

مصطفى شوبير

بسمة وهبة: كنت أدافع عن مصطفى شوبير منذ المباريات الودية لأنه حارس عالمي

عيش الشعير

استشاري مناظير الجهاز الهضمي : عيش الشعير ليس مناسبًا لكل الناس رغم فوائده الصحية

بالصور

مُستخلص من أكلة بحرية يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان.. دراسة توضح

مستخلص المحار يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان
مستخلص المحار يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان
مستخلص المحار يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميًا؟.. فوائد غير متوقعة خاصة للرجال

فوائد تناول البنجر
فوائد تناول البنجر
فوائد تناول البنجر

خبراء يُحذرون: زيادة وزن الطفل عند الولادة يُزيد من خطر إصابته بأمراض مُزمنة

زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة
زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة
زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة

جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط

شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد