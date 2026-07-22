اشتعال محرك مروحية عسكرية أمريكية بولاية أريزونا.. وحالة استنفار داخل المطار

اندلعت النيران في طائرة MV-22B Osprey ، التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، أثناء وجودها على أرض مطار في مدينة ميسا بولاية أريزونا، خلال تدريب مشترك.



وأفاد مسؤولون في سلاح مشاة البحرية أن الطائرة، التابعة لسرب المراوح المتوسطة 266 المتمركز في قاعدة نيو ريفر الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية في ولاية كارولاينا الشمالية، تعرضت لحريق في غطاء المحرك الأيمن - وهو الغطاء الذي يغطي المحرك الأيمن ومكوناته.

وأفاد سلاح مشاة البحرية أن الطيار وطاقم الطائرة قاموا بإيقاف تشغيل المحرك بشكل طارئ، وتم إجلاؤهم بسلام دون وقوع إصابات.

وأظهر مقطع فيديو نشره طيار محلي من أريزونا على إنستجرام غطاء المحرك الأيمن للطائرة وهو يشتعل بالكامل، ورجال الإطفاء يستخدمون رغوة مثبطة للهب لإخماد الحريق.



كانت الطائرة في ولاية أريزونا تُشارك في تمرين "سافاج جاكال"، وهو تمرين تدريبي بقيادة القوات الجوية الأمريكية، يُقام في قاعدة ديفيس-مونثان الجوية في توكسون، وفقًا لما ذكره الرائد جو لايتنر، مدير استراتيجية وعمليات الاتصالات في الجناح الجوي الثاني.