كندا تراهن على برات آند ويتني لتعزيز تنافسية صناعة الطيران

أعلنت وزيرة الصناعة الكندية، ميلاني جولي، خلال مشاركتها في معرض فارنبورو الدولي للطيران، أن الحكومة الفيدرالية ستقدّم مساهمة تصل إلى 34 مليون دولار عبر صندوق الاستجابة الاستراتيجية، لدعم مشروع تحديث مركز التميّز لتصنيع محركات الطائرات التابع لشركة برات آند ويتني كندا في لونجوي، بمقاطعة كيبيك.

وذكرت الحكومة الكندية، في بيان لها، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن خطتها لتحديث القاعدة الصناعية الكندية وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في قطاع الطيران العالمي، الذي يُعد أحد القدرات السيادية العشر المحددة في استراتيجية الصناعات الدفاعية. وترى أوتاوا أن تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات المتقدمة سيُسهم في خلق وظائف عالية الأجر وترسيخ السيادة الاقتصادية والوطنية في ظل بيئة عالمية “أكثر خطورة وانقساماً”.

وتُعد برات آند ويتني كندا لاعباً محورياً في تصميم وتطوير وصناعة وصيانة محركات التوربينات الغازية ووحدات الطاقة المساعدة، مع منشآت في كيبيك ونوفا سكوشا وأونتاريو وألبرتا. ويؤكد الإعلان أن التعاون مع الشركة سيُسهم في الحفاظ على 650 وظيفة ودعم نمو قطاع الطيران الكندي، الذي يشهد توسعاً في التصنيع المتقدّم والابتكار.

وترى الحكومة أن هذا الاستثمار يعزّز مكانة كندا كقائد عالمي في سلاسل توريد الطيران الديناميكية، ويضع القطاع في موقع متقدّم لقيادة الجيل المقبل من التصنيع المتطور. كما يعكس التزام أوتاوا بجذب رأس المال العالمي وتعزيز القدرة التنافسية طويلة الأمد للاقتصاد الكندي.