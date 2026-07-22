انفجارات في بوشهر.. استمرار الهجوم الأمريكي ضد إيران لليوم الـ11

أفادت وكالة تسنيم اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجار قوي في مدينة بوشهر، وأشارت التقييمات الأولية إلى هجوم أمريكي على موقعين.



وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بدء شن الهجوم لليوم الحادي عشر على التوالي ضد إيران، فيما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية سماع دوي انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شنت موجة جديدة من الضربات على إيران، والتي تهدف إلى إضعاف قدراتها العسكرية وتهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، سُمع دوي انفجارات في مدينة تبريز، شمال غرب إيران، وفقا لما أوردته وكالة تسنيم.

وأوضحت وكالة فارس أنه سمع دوي عدة انفجارات في أنحاء مدينة سيريك بجنوب إيران.



وفي سياق آخر، هدّدت قيادة خاتم الأنبياء، بأن أي هجوم أمريكي على المواقع النووية الإيرانية سيُعتبر "توسعاً للحرب في المنطقة"، وأن "جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة ستُستهدف"، بحسب ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي.