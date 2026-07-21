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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 21-7-2026

الفاكهه
الفاكهه
آية الجارحي

تراجعت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 21-7-2026، في سوق العبور واسواق التجزئة.

أسعار العنب 

سعر العنب البناتي الأصفر تراوح بين 20 و38 جنيها في للجملة ليصل إلى اسواق التجزئة بين 35 و50 جنيها.

سعر العنب البناتي الاحمر  تراوح بين 20 و38 جنيها في للجملة ليصل إلى اسواق التجزئة بين 35 و50 جنيها.

سعر العنب الكرمسن  تراوح بين 20 و40 جنيها في للجملة ليصل إلى اسواق التجزئة بين 35 و55 جنيها.


سعر العنب الاسود  تراوح بين 23 و40 جنيها في للجملة ليصل إلى اسواق التجزئة بين 40 و50 جنيها.

أسعار التفاح

سعر التفاح المصري تراوح بين 35 و65 جنيها للكيلو ليصل إلى اسواق التجزئة بين 50 و75 جنيها.

سعر التفاح الامريكي  تراوح بين 50 و100 جنيها للكيلو.

سعر الكانتلوب

وتراوح سعر الكانتلوب بين 10 و15 جنيها للكيلو ليصل الي اسواق التجزئة بين 20 و25 جنيها للكيلو .

سعر الشمام تراوح بين 10 و15 جنيها  ليصل الي اسواق التجزئة بين 20 و25 جنيها للكيلو .

أسعار المانجو 

تراوح سعر المانجو العويسي بين 50 و100 جنيه للكيلو.

وتراوح المانجو الهندي بين 30 و50 جنيها

سعر المانجو التيمور تراوح بين بين 35 و50 جنيها

سعر المانجو الزبدية تراوح بين 30 و45 جنيها

سعر المانحو البلدي بين 25 و35 جنيها

سعر كيلو المانجو الفونس بين 40 و50 جنيها

سعر المانحو الفص تراوح بين 50 و120 جنيها لليكلو

وسجلت المانحو الدبش 35 جنيها

سعر المانجو الصديقة تراوح بين 40 و50 جنيها

سعر المانجو جولك تراوح بين 35 و55 جنيها.

أسعار البطيخ

سعر البطيخ 1 ترواح بين 80 و100 جنيه.

سعر البطيخ 2 تراوح بين 50 و70 جنيها.

سعر البطيخ 3 تراوح بين 30 و40 جنيها.

الفاكهة أسعار الفاكهة العنب المانجو البطيخ

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