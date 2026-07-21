بسمة وهبة: كنت أدافع عن مصطفى شوبير منذ المباريات الودية لأنه حارس عالمي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّها كانت من أوائل الداعمين للحارس مصطفى شوبير منذ فترة المباريات الودية التي سبقت كأس العالم، مشيرة إلى أنها تحدثت وقت مواجهة مصر والبرازيل قبل انطلاق كأس العالم 2026 عن امتلاكه إمكانات عالمية تؤهله للتألق، موضحة، أنّ أداءه في تلك المباراة كان «عظيم»، ثم واصل التطور مع انطلاق منافسات كأس العالم، حتى أصبح يقدم مستويات أقوى ويؤكد امتلاكه جميع مقومات الحارس المخضرم رغم حداثة سنه.

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ هناك أصواتًا مغرضة خرجت في ذلك الوقت لمهاجمة مصطفى شوبير والتشكيك في مستواه، مؤكدة أنها تعرضت للانتقاد بسبب دفاعها عنه، لكنها كانت مقتنعة بقدراته الفنية.

وأردفت: «أنا كنت بدافع عن مصطفى شوبير، إنت إزاي في مخلوق ممكن ميكونش عارف مصطفى شوبير ده إزاي محترف؟»، مشددة على أنها كانت تؤمن بموهبته وتثق في أنه يستحق الدعم والثقة.

وأوضحت بسمة وهبة أن إعلان اختيار مصطفى شوبير ضمن أفضل حراس كأس العالم، ووجوده بين أفضل عشرة حراس على مستوى العالم، واحتلاله المركز الثامن تقريبًا، جاء بمثابة إنصاف له ولكل من سانده.

تدافع دائمًا عن منتخب مصر وجهازه الفني

وأكدت أنها تدافع دائمًا عن منتخب مصر وجهازه الفني وكل من يعمل بإخلاص من أجل اسم مصر، معتبرة أن دور الإعلام لا يقتصر على النقد، وإنما يمتد إلى منح الثقة للمواهب الواعدة وإبراز قدراتها، مشيرة إلى أن تألق مصطفى شوبير جاء أيضًا بفضل العمل مع مدرب حراس المرمى الكابتن سعفان الصغير، الذي وصفته بأنه من الطراز الأول.