أحمد فهمي يهنئ مصطفى شوبير بعقد قرانه: «أحسن حارس في العالم»



شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره لحظة من احتفاله بعقد قران مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، موجهًا له تهنئة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، متمنيًا له حياة زوجية سعيدة مليئة بالخير والتوفيق.



ونشر أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمى على موقع «إنستجرام»، صورة جمعته بالعروسين، وأرفقها بتعليق قال فيه: «ألف مبروك لأخويا وصاحبي، أحسن حارس في العالم، ربنا دايمًا يكتب لك الخير ويكرمك»



وعقد شوبير عقد قرانه مساء يوم الجمعة الماضي في الساحل الشمالي، بحفل اقتصر على حضور أفراد الأسرتين وعدد محدود من الأصدقاء والمقربين.

وحضر عقد القران عدد من نجوم منتخب مصر، وعلى رأسهم الفرعون محمد صلاح، وكذلك عدد من نجوم الفن والإعلام.