مدحت شلبي يهنئ مصطفى شوبير وإبراهيم حسن وعمر مرموش بليالي الزفاف

وجه الإعلامي مدحت شلبي التهنئة إلى مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، بمناسبة عقد قرانه، كما هنأ الكابتن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، بمناسبة عقد قران نجلته، وقدم التهنئة أيضًا للنجم عمر مرموش لاعب المنتخب ومانشستر سيتي الإنجليزي الذي يستعد لإقامة حفل زفافه في إيطاليا خلال يومي 19 و20 يوليو الجاري.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2، إن عمر مرموش حدد موعد زفافه قبل انطلاق كأس العالم، مضيفًا مازحًا: "شكله كان عنده بعد نظر... فرحه يوم 19، وهو يوم نهائي كأس العالم، وكان حاسس إن منتخب مصر مش هيوصل للمنطقة دي، ومش هنلعب نهائي كأس العالم."

واختتم حديثه قائلًا: "مبروك ليهم كلهم، ونتمنى ليهم التوفيق والسعادة في حياتهم الأسرية".