حال التتويج بالمونديال.. البيت الأبيض يمنح الأرجنتين الضوء الأخضر لرفع لافتة جزر فوكلاند

منحت فرقة العمل الخاصة بكأس العالم التابعة للبيت الأبيض، الضوء الأخضر للمنتخب الأرجنتيني لرفع لافتة "جزر فوكلاند" مجددًا؛ في حال تحقيقه لقب بطولة كأس العالم في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، وذلك وفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”.

وأكد أندرو جولياني، رئيس فرقة العمل، في تصريحات له، أن “للاعبي المنتخب الأرجنتيني الحق الكامل في التعبير عن آرائهم ومواقفهم”، مشددًا على عدم وجود أي عوائق أو موانع تحول دون رفعهم للافتة المذكورة؛ في حال التتويج باللقب العالمي.

الأرجنتين ضد إسبانيا

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره إسبانيا، غدًا الأحد، ضمن منافسات نهائي كأس العالم 2026.