وزير الإعلام الكويتي الأسبق: استهداف إيران لمحطات المياه والكهرباء محاولة لتعطيش وإبادة سكان الكويت

أكد وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سامي النصف، أن ما تتعرض له الكويت من هجمات يستهدف منشآت مدنية وحيوية، معتبرًا أن ما تقوم به إيران يمثل "تحديًا غير مسبوق للأمة العربية"، وليس مجرد رد فعل عسكري.

وقال النصف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، إن إيران وسّعت دائرة التصعيد لتشمل دولًا عربية، مشيرًا إلى أن استهداف الكويت طال محطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء، بما يهدد حياة ملايين المقيمين على أراضيها.

وأوضح أن الكويت تعتمد بشكل كامل على تحلية مياه البحر، وأن استهداف محطات التحلية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، يمثل محاولة لتعطيش السكان وحرمانهم من الخدمات الأساسية.

وأضاف أن الهجمات لا تستهدف الكويتيين فقط، بل تطال نحو خمسة ملايين شخص يعيشون في البلاد، بينهم أعداد كبيرة من المصريين والجاليات العربية والآسيوية، مؤكدًا أن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية يمثل سابقة خطيرة.

وأشار سامي النصف إلى أن ما يحدث يعكس، بحسب وصفه، مشروعًا يستهدف زعزعة استقرار الدول العربية وتقويض مسيرة التنمية فيها، داعيًا إلى موقف عربي موحد لمواجهة هذه التطورات.