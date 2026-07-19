وكالة تسنيم: 6 صواريخ أصابت جزيرة قشم جنوبي إيران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بتعرض الأراضي الإيرانية لهجمات معادية كانت في جنوب البلاد.

وأخبرت القيادة الأمريكية المركزية أنها تشن ضربات على إيران انتقامًا منها لقتلها جنود أمريكيين في الأردن.

وأردفت وكالة تسنيم، أن 6 صواريخ أصابت مناطق تقع على أطراف جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران، فيما لم يتم الإخبار عن سقوط قتلى نتيجة للضربات الأمريكية.

وشنّت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة مساء السبت صباح الأحد "لمعاقبة" إيران بعد الإبلاغ عن أولى الخسائر في صفوف الجيش الأمريكي منذ تجدد أعمالها العدائية مع الجمهورية الإيرانية.

وبعد ساعات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن شن غارات لليلة الثامنة على التوالي، والتي قالت إنها "تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري التي شنت هجمات على جنود أمريكيين في الأردن الليلة الماضية".