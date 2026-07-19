بكلمات ساخرة.. خالد الغندور ينتقد إدارة الأهلي والزمالك بسبب الصفقات المجانية

علق الإعلامي خالد الغندور على ملف انتقالات اللاعبين في الأهلي والزمالك، منتقدًا طريقة تعامل الناديين مع عدد من الصفقات، وذلك عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وقال الغندور إن الأهلي رحّل عددًا من لاعبيه دون تحقيق استفادة مالية مباشرة، مشيرًا إلى أسماء مثل أليو ديانج، ورامي ربيعة، وأكرم توفيق، إلى جانب داري، وجراديشار، وكريستو، ورضا سليم، مؤكدًا أنهم رحلوا مجانًا، بينما لا يزال النادي يتحمل مستحقات بعضهم المالية بعد الرحيل.

وأضاف الإعلامي أن البعض في المقابل يعتبر تعاقد الأهلي مع أحمد سيد "زيزو" في صفقة انتقال حر إنجازًا كبيرًا للإدارة، رغم أن اللاعب انضم دون مقابل بعد نهاية عقده مع الزمالك.

كما وجه الغندور انتقادًا لإدارة الزمالك، معتبرًا أنها أخطأت بعدم الموافقة على بيع زيزو إلى نادي نيوم السعودي عندما كانت الفرصة متاحة، قبل أن يغادر في النهاية مجانًا بانتهاء عقده.

واختتم خالد الغندور منشوره قائلًا: "على العموم الكلام فري برضه"، في إشارة ساخرة إلى الجدل الدائر حول الصفقات المجانية وانتقادات الجماهير لإدارات الأندية.