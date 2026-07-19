تجاوز الـ 47 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19-7-2026 في مصر

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر متأثرا بصعود سعر الدولار مقابل الجنيه، تجاوز سعر الجنيه الذهب مستوى الـ 47 ألفا مسجلا 47.720 ألف جنيه

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال الأسبوع الماضي على المستويين المحلي والعالمي، وسط ضغوط ناجمة عن هبوط الأونصة العالمية، إلا أن السوق في مصر نجح في الحد من الخسائر بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وعودة الطلب على شراء الذهب مع انخفاض الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الأحد

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الأحد 19-7-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4016 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5006 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5840 جنيها بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6674 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 47.720 ألف جنيه

وخفض عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

«دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.