نجم الاحتفالات.. شقيق لامين يامال يشعل أجواء تتويج إسبانيا بكأس العالم

خطف كاين، الشقيق الأصغر للنجم الإسباني لامين يامال، الأنظار باحتفاله المميز من أرضية ملعب "ميتلايف" عقب تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، في مشهد حظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر كاين وسط أجواء الاحتفالات وهو يشارك لاعبي المنتخب الإسباني وعائلاتهم فرحة التتويج، بعدما أصبح خلال البطولة واحدًا من أكثر الشخصيات المحبوبة بين الجماهير، حيث اعتاد الاحتفال مع شقيقه عقب كل انتصار للماتادور، لتتحول لقطاته إلى مشاهد ينتظرها المتابعون بعد كل مباراة.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد على ملعب "ميتلايف" في نيويورك، في نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود المنتخب الإسباني إلى التتويج باللقب العالمي للمرة الأولى منذ مونديال جنوب أفريقيا 2010.

وحافظ المنتخب الإسباني على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليضيف النجمة الثانية إلى سجله، بينما أخفق منتخب الأرجنتين في الحفاظ على اللقب الذي توج به في كأس العالم 2022 بقطر.

ووصل المنتخب الإسباني إلى النهائي بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، قبل أن يتجاوز النمسا في دور الـ16، ثم البرتغال في ربع النهائي، وبلجيكا في نصف النهائي، ليحسم اللقب بالفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.