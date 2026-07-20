قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتجاوز الـ 40 | تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن الطقس حتى السبت
محافظ القاهرة: تطوير شامل لمحيط قبة السلطان قايتباي يعزز مكانتها التاريخية عالميا
ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون
وفاة المغني الأمريكي جيم جيلستراب عن 79 عاما
نبيل العربي والمشاط: اتفاق لدعم تنفيذ الأولويات التنموية للدول العربية
أحمد موسى : الأرجنتين شوهت نفسها في النهائي .. والحرام لا يدوم
أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر
بتعليق صادم | ميسي يكسر صمته بعد خسارة نهائي المونديال
بعد هذا الموقف | وزير النقل يكافئ المواطنة ليلى الأنصاري بوظيفة في أبيلا مصر
أجسام طائرة بالأجواء .. دوي صافرات الإنذار في الأردن
تعديلات قانون الضريبة العقارية تحدد مواعيد الإقرار وآلية التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى : الأرجنتين شوهت نفسها في النهائي .. والحرام لا يدوم

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى إن الصحف العالمية تناولت العار الذي ارتكبه منتخب الأرجنتين خلال نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن الجدل التحكيمي الذي صاحب البطولة أعاد إلى الأذهان ما تعرض له المنتخب المصري في مباراة دور الـ 16.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "العالم كله لازم يشكر مصر، لأن الكل ركز مع الأرجنتين لما سرقت ماتش مصر، ومن وقتها بقى فيه تركيز على الأخطاء التحكيمية".

وتابع: "مجرم الحرب نتنياهو نحس، بعد ما شجع الأرجنتين خسروا، والحزن إمبارح خيم على تل أبيب، وقالوا ليلة سودة، ويا رب أيامهم كلها تبقى سودة".

وأوضح: "الإعلام العبري نعى حلم ميسي، ومنتخب الأرجنتين اعتاد على سرقة المباريات، والحكم في البداية حاول يدعم الأرجنتين، لكن المنتخب الإسباني لعب كرة قدم حقيقية".

وتابع: "إحنا تقريبًا ما شفناش حارس مرمى إسبانيا، كنا بنشوفه وهو رايح يشرب، لأن المنتخب الإسباني كان مستحوذ على الكرة، واللاعبين كانوا عايزين يدخلوا بالكرة جوه الجون".

واستطرد: "ميسي إمبارح كان بيمشي في الملعب، وما كانتش بتوصله كورة، وميسي لا يستحق أي جائزة، لأنه خسر كل حاجة؛ خسر جائزة أفضل لاعب، وهداف البطولة، وكمان الحذاء الذهبي اللي فاز بيه مبابي".

وأوضح :"لقطة إنفانتينو مع ترامب كانت مهمة جدًا، وترامب بالنسبة للاعبي إسبانيا كأنه مش موجود، وهو أصلًا واخد موقف من إسبانيا ومش بيحبهم، بينما كان نفسه يسلم الكأس لميسي".

واستكمل: "المنتخب الإسباني يستحق التشجيع، لأن مواقفه مع العالم العربي وضد الكيان الصهيوني، وأنا مستغرب من بعض الناطقين بالعربية اللي كانوا بيشجعوا الأرجنتين، إزاي تشجع منتخب بيشجعه نتنياهو؟".

واختتم : "المنتخب الإسباني بطل أوروبا، ودلوقتي بطل العالم، واتعمل لهم استقبال أسطوري، والملك فيليب السادس استقبلهم واتكلم عن أخلاقهم الرياضية، الحرام لا يدوم يا أرجنتين، والله فرحة المصريين بفوز إسبانيا كانت كأن مصر هي اللي فازت، وكأن إحنا اللي كنا بنلعب النهائي، وكان المفروض مكان مصر في النهائي هو مكان الأرجنتين".

أحمد موسى الأرجنتين صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

ترشيحاتنا

محمد الصرنوخ

الهلال السعودي يضم محمد الصرنوخ بعقد يمتد حتى 2030

الكرة الذهبية

ماركا تكشف أبرز 5 مرشحين للكرة الذهبية 2026 بعد نهاية كأس العالم

دوري أبطال أوروبا

قرعة الدور التمهيدي الثالث بدوري أبطال أوروبا

بالصور

أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

شيفروله لانوس موديل 2019
شيفروله لانوس موديل 2019
شيفروله لانوس موديل 2019

طلاب هندسة عين شمس يحصدون المركز الأول عالميًا في مسار الذكاء الاصطناعي بمسابقة فورمولا الطلاب

فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس
فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس
فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة

من أول جرام.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

فيديو

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد