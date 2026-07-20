أحمد موسى: العالم العربي والإسلامي كان يشجع إسبانيا في نهائي المونديال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يكن أفضل لاعبي العالم، لكنه كان يحظى بدعم من الفيفا، وشركات المراهنات هي التي كانت تدعمه في الحصول على جوائز.

وقال موسى: العالم العربي والإسلامي كان يشجع المنتخب الإسباني والحزن خيم علي تل أبيب، ودموع ميسي كان المفروض تكون في مباراة مصر، لأنها هي التي كشفت فساد الفيفا ودعم شركات المراهنات.

وقال موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد: عدالة السماء تحققت أمس بفوز المنتخب الإسباني علي نظيرة الأرجنتين، منوهاً بأن الجيل الحالي في الفريق الأرجنتيني مكروه من العالم.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء، ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.