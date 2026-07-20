بث مباشر.. أحمد موسى: العالم لازم يشكر مصر لفضح الفيفا والأرجنتين

قدم الاعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي”، اليوم الإثنين، والمذاع على فضائية صدى البلد.

وقال موسى: "الدنيا كلها لازم تشكر مصر عشان عرفنا العالم إزاي الأرجنتين بتسرق البطولات بمساعدة الفيفا، الأرجنتين لم تقدم أمس أمام إسبانيا أي شيء، كل ما فعله لاعبو الأرجنتين هو الضرب والسحل بمساعدة الحكم.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء، ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.