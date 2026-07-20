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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد موسى بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم: عدالة السماء.. وميسي ورفاقه إلى الجحيم

احمد موسي
احمد موسي
محمد بدران

علق الإعلامي أحمد موسى على تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت، على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة "إكس": "عدالة السماء.. مبرووك إسبانيا أبطال العالم، هزيمة منتخب الفيفا الأرجنتيني المدعوم من التحكيم طوال البطولة، إسبانيا مسحت نجيلة الملعب بمنتخب الأرجنتين".

وأضاف: "يبكي ميسي الفاسد ويبكي معه مجرم الحرب نتنياهو وسموتريتش وبعض الناطقين بالعربية من مشجعي الفساد الأرجنتيني. إسبانيا تستحق الفوز، لعبت مباراة رائعة وسيطرت على المباراة بالطول والعرض. مبرووك لإسبانيا.. ميسي في داهية هو ورفاقه بلطجية الملاعب".

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الأرجنتين بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقدم المنتخب الإسباني مشوارًا مميزًا طوال البطولة، معتمدًا على أسلوب الاستحواذ والسيطرة، قبل أن يختتم مشواره بالفوز على حامل اللقب منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ليحصد اللقب العالمي الثاني في تاريخه.

احمد موسي ميسي الأرجنتين اسبانيا

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