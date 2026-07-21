شروط التقديم لمدارس التمريض الخاصة 2026 وخطوات القبول كاملة

مدارس التمريض .. يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن شروط التقديم لمدارس التمريض الخاصة 2026، بالتزامن مع فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد، بعدما أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدء استقبال طلبات الالتحاق إلكترونيًا وفق ضوابط محددة، تشمل مواعيد التقديم، وشروط القبول، والأوراق المطلوبة، والاختبارات التي يجب اجتيازها قبل إعلان النتيجة النهائية.

ويعد الالتحاق بمدارس التمريض الخاصة من الخيارات التعليمية التي تشهد إقبالًا متزايدًا كل عام، لذلك يحرص الطلاب على معرفة جميع تفاصيل التقديم، بداية من موعد التسجيل، مرورًا بالشروط والمستندات المطلوبة، وصولًا إلى اختبارات القبول والكشف الطبي الذي يسبق اعتماد النتيجة النهائية.

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ما موعد التقديم في مدارس التمريض الخاصة 2026؟

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فتح باب التقديم الإلكتروني للعام الدراسي 2026/2027 اعتبارًا من مساء الأحد 19 يوليو 2026 في تمام الساعة 11 مساءً، ويستمر استقبال طلبات الالتحاق حتى الثلاثاء 21 يوليو 2026 في التوقيت نفسه، وذلك ضمن المرحلة الأولى للقبول.

وتستهدف المرحلة الأولى الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 260 و280 درجة في الشهادة الإعدادية، على أن يُعاد فتح باب التقديم لبعض المدارس إذا لم تكتمل الأعداد المطلوبة عقب انتهاء المرحلة الأولى.

ما شروط التقديم لمدارس التمريض الخاصة 2026؟

حددت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض الخاصة، وتشمل الشروط الآتية:

الحصول على الشهادة الإعدادية في عام التقديم أو ما يعادلها.

أن يكون الطالب قد درس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

التمتع بحسن السير والسلوك.

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون الطالب أو الطالبة من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي للمدارس.

كما تشترط الهيئة بالنسبة للطالبات تقديم تعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة، مع التنبيه إلى أن مخالفة هذا الشرط تعرض الطالبة للفصل النهائي من المدرسة.

ويتعين كذلك توقيع ولي الأمر على إقرار يفيد بأن القبول النهائي لن يتم إلا بعد اجتياز جميع الاختبارات المقررة، والكشف الطبي، وإعلان النتيجة الرسمية.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم؟

يتعين على الطلاب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية عند التقديم، وتشمل الأوراق الآتية:

بيان درجات الصفوف الثلاثة الإعدادية.

صورة شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مدونًا عليها رقم الهاتف.

صورتان شخصيتان حديثتان.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب إذا كانت متوفرة.

كما يتم سداد مبلغ 150 جنيهًا مقابل فتح ملف التقديم داخل المدرسة، مع التأكيد على أن هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد في حالة عدم قبول الطالب.

كيف تتم اختبارات القبول؟

لا يعتمد القبول في مدارس التمريض الخاصة على مجموع الشهادة الإعدادية فقط، وإنما يخضع الطلاب إلى عدة مراحل من الاختبارات التي تهدف إلى تقييم مدى جاهزيتهم للدراسة والعمل في المجال.

وتبدأ إجراءات القبول باختبار تحريري في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، ويشترط حصول الطالب على نسبة نجاح لا تقل عن 70% في كل مادة حتى يتمكن من الانتقال إلى المرحلة الآتية.

ماذا يتضمن كشف الهيئة والكشف الطبي؟

بعد اجتياز الاختبارات التحريرية، يخضع الطلاب إلى كشف الهيئة، والذي يهدف إلى تقييم مهارات التواصل، وسلامة النطق، وسرعة الاستجابة، والمظهر العام، ومدى ملاءمة الطالب للعمل في مجال التمريض.

وعقب اجتياز كشف الهيئة، ينتقل الطلاب إلى مرحلة الكشف الطبي، والتي تشمل فحص النظر، والكشف الباطني، وتحليل المخدرات، وذلك قبل اعتماد القبول النهائي وإعلان أسماء المقبولين.

لماذا تحظى مدارس التمريض الخاصة باهتمام كبير؟

تشهد مدارس التمريض الخاصة إقبالًا واسعًا من الطلاب وأولياء الأمور مع بداية كل عام دراسي، في ظل اهتمام الكثيرين بالتعرف على شروط التقديم، ومواعيد التسجيل، والمستندات المطلوبة، فضلًا عن مراحل القبول المختلفة التي تبدأ بالتقديم الإلكتروني، ثم الاختبارات التحريرية، تليها مقابلة كشف الهيئة، وأخيرًا الكشف الطبي.

ويتيح هذا النظام للجهات المختصة اختيار الطلاب الذين تنطبق عليهم جميع الشروط والضوابط المعلنة، بما يضمن استكمال إجراءات القبول وفق القواعد المنظمة للعام الدراسي 2026/2027، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم الإلكتروني، وتجهيز جميع المستندات المطلوبة، واجتياز الاختبارات والكشف الطبي قبل إعلان النتيجة النهائية.