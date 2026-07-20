اعرف الشروط والأوراق.. قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض بقنا للعام الجديد

أعلنت محافظة قنا، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2027، للالتحاق بمدارس التمريض للبنين والبنات في مختلف مراكز المحافظة، حيث تقرر قبول ما يتراوح بين 25 إلى 30 طالبا وطالبة في مدارس قنا وقوص ونقادة ودشنا والوقف ونجع حمادي وفرشوط وأبوتشت.

وقال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن التقديم يخضع لمجموعة من الشروط والمعايير التي تهدف إلى انتقاء العناصر الأكثر تأهيلًا، وتشمل تلك الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، وألا يقل مجموعه في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026 عن 265 درجة، مع ضرورة أن يكون قد درس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون من أبناء نفس المركز والمحافظة وحاصلًا منها على شهادة إتمام التعليم الأساسي.

وتابع صادق، بأنه في حال حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا دون الصفوف الدراسية السابقة، يُشترط تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية بالمحافظة، على أن يتم القبول بحسب أعلى المجاميع المتقدمة، ويحدد الحد الأدنى بعد الانتهاء من جميع مراحل التنسيق والاختبارات المطلوبة والكشف الطبي الخاص بكل مدرسة على حدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأنه لا يُسمح بنقل الطالب أو الطالبة من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة، كما يُشترط أن يتمتع المتقدم بسلامة النطق وخلوه من أي عيوب خلقية، إلى جانب اجتيازه اختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار اللغة الإنجليزية، والحصول على 7 درجات على الأقل من 10 في كل اختبار، بالإضافة إلى اجتياز اختبار مهارات الحاسب الآلي بنسبة لا تقل عن 70%.

وأضاف صادق، بأن الطالب أو الطالبة لا يُعد مقبولًا إلا بعد اجتياز ما يُعرف بكشف الهيئة والذي يتضمن تقييمًا للجانب النفسي ومستوى اللياقة، واجتياز الكشف الطبي واختبار الكشف عن تعاطي المخدرات الذي يجرى من خلال القومسيون الطبي، ولا تعلن النتيجة إلا بعد الانتهاء من كل تلك المراحل واستكمال كافة المستندات المطلوبة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأنه تم تقسيم فترات استقبال الملفات حسب شرائح المجموع، حيث يخصص يومي الأربعاء والسبت 22 و25 يوليو 2026 للطلاب الحاصلين على مجموع من 280 إلى 276 درجة، ويوم الأحد والاثنين 26 و27 يوليو للحاصلين على مجموع من 275 إلى 271 درجة، فيما يخصص يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 يوليو للحاصلين على مجموع من 270 إلى 265 درجة، ويُحدد يوم الخميس 30 يوليو لتلقي ملفات المتخلفين عن المواعيد السابقة.

ولفت صادق، أنه يتم تقديم الملف من خلال الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر إلى المدرسة التابعة للمركز الذي حصل فيه المتقدم على الشهادة الإعدادية، على أن يتضمن الملف المطلوب شهادة الميلاد صورة ضوئية، وصورتين من شهادة الإعدادية صورة ضوئية، وصورة ضوئية من الشهادة الابتدائية ومستخرج رسمي منها، و 10 صور شخصية حديثة، وأصل بيان النجاح الصادر عن الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ولا يسمح باسترداد الملف في حالة عدم القبول، وفي حال قبول الطالب يطلب منه تقديم أصول المستندات ضمن إجراءات استكمال القيد بالمدرسة.





