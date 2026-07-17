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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري قنا: استجابة فورية لشكوى بشأن انتشار الكلاب الضالة في العبابدة| صور

حملة الكلاب الضالة
حملة الكلاب الضالة
يوسف رجب

أكد الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، سرعة التعامل الفوري مع الشكاوى الواردة عبر المواطنين بشتى وسائل التواصل سواء الأرقام الخاصة بتلقي الشكاوى أو ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما ما تم تداوله بشأن انتشار الكلاب الضالة بمنطقة العبابدة بالحصواية بمدينة قنا، وما أُثير حول تعرض طفل وأحد المواطنين للعقر.
 

وأوضح سباق، أن مديرية الطب البيطري دفعت بحملة مكبرة برئاسة الدكتورة أسماء صابر، وبمشاركة فريق عمل متخصص، إلى المنطقة محل الشكوى، حيث تم التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة، إلى جانب تنفيذ أعمال التحصين المعتادة وفقًا للبرامج الوقائية المعتمدة، للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بقنا، إلى أنه يتم التعامل بجدية مع جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، خاصة ما يتعلق بالصحة العامة وسلامة الأهالي.
 

وأكد سباق، استمرار حملات المتابعة والاستجابة الفورية لأي بلاغات مماثلة، في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مع الالتزام بالضوابط القانونية والإنسانية في التعامل مع الحيوانات الضالة.

الجدير بالذكر أن محافظة قنا، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أطلقت حملة بعنوان "معالجة مش مطاردة"، لتوعية المواطنين بشأن التعامل مع الكلاب الضالة في مختلف شوارع وميادين المحافظة، والتي تأتي كخطوة تكميلية عقب إقامة الشيلتر المخصص لإيواء الرعاية البيطرية للكلاب، بهدف تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لخلق بيئة حضارية وشارع آمن تماماً لكل من المواطنين والحيوانات على حد سواء.

قنا انتشار الكلاب الضالة بيطري قنا استجابة فورية وسائل التواصل الاجتماعي أخبار قنا

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