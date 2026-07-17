وسط حضور شعبى .. محافظ قنا يفتتح مسجد المهندس محمود محمد حسن في قوص | صور

افتتح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مسجد المهندس محمود محمد علي حسن بمركز قوص، وسط حضور من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، بالإضافة إلى جمع من أهالي المركز، والذي يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار وتطوير بيوت الله، بإشراف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والدكتور علاء شاكر، رئيس مركز ومدينة قوص، والمهندس معتز محمود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المهندس محمد محمود الخيرية.

وعقب مراسم الافتتاح، أدى محافظ قنا والحضور شعائر صلاة الجمعة، حيث ألقى الخطبة الشيخ عمرو الهواري، مدير إدارة الأوقاف بقوص، وتناول في خطبته التوعية الشاملة بحق الطريق، مبيناً أن المحافظة على حرمة الطريق وعدم التضييق على المارة يمثل جزءاً أصيلاً من مكارم الأخلاق وركيزة أساسية من ركائز كمال الإيمان الذي يدعو إليه الدين الإسلامي الحنيف.

ومن جانبه، أعرب محافظ قنا عن بالغ سعادته بافتتاح المسجد، مشيرًا في كلمته إلى أن مدينة قوص، التي تُلقب تاريخياً بـ "كعبة العلم والعلماء"، تظل دائماً رمزاً للمارة والباحثين عن المعرفة والتسامح، بما تزخر به من مساجد تاريخية وكنائس عريقة تتميز جميعها بتصميم معماري فريد يجسد عمق الحضارة المصرية وأصالتها.

وأشاد محافظ قنا، بوعي المواطنين وتكاتفهم، مثمناً بشكل الدور الريادي والفعال للمشاركة المجتمعية وأبناء المحافظة المخلصين الذين يسهمون دائماً بجهودهم في إقامة المساجد، والتي تخدم المجتمع وتعزز من جودة الخدمات الدينية والاجتماعية المقدمة لهم.

وأوضح الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وكيل وزارة أوقاف قنا، التفاصيل الإنشائية للمسجد، والذي أقيم بالكامل بالجهود الذاتية على مساحة إجمالية تبلغ 320 متر مربع، ويتكون المسجد من 3 طوابق، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، ويشتمل على مصلى مخصص للرجال وآخر مجهز بالكامل للسيدات، إلى جانب دار مناسبات ملحقة به لتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة لأهالي مركز قوص.



