قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمايرة: كاس ترفض استئناف الزمالك في قضية نادي آيك السويدي
الجيش الأمريكي: دمرنا برج مراقبة تابعا للحرس الثوري على ساحل مضيق هرمز
على أرض الضباب.. بريطانيا تؤهل 68 ألف جندي أوكراني لمواجهة الدب الروسي
خطف جنود أمريكيين.. بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية
تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026
ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يصلان دبي لاستكمال جولة خلي بالك من نفسك
ليفربول يعلن تمديد عقد نجمه رسميا
الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
شديد الحرارة .. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس غد السبت
الطبيعة تنتقم من أوروبا.. حرائق الغابات والعواصف المدمرة تحول القارة العجوز إلى كابوس
وداعًا حبيبة الملايين .. هوندا توقف إنتاج سيارتها الشهيرة
تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط حضور شعبى .. محافظ قنا يفتتح مسجد المهندس محمود محمد حسن في قوص | صور

افتتاح مسجد بقنا
افتتاح مسجد بقنا
يوسف رجب

افتتح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مسجد المهندس محمود محمد علي حسن بمركز قوص، وسط حضور من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، بالإضافة إلى جمع من أهالي المركز، والذي يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار وتطوير بيوت الله، بإشراف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والدكتور علاء شاكر، رئيس مركز ومدينة قوص، والمهندس معتز محمود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المهندس محمد محمود الخيرية.

وعقب مراسم الافتتاح، أدى محافظ قنا والحضور شعائر صلاة الجمعة، حيث ألقى الخطبة الشيخ عمرو الهواري، مدير إدارة الأوقاف بقوص، وتناول في خطبته التوعية الشاملة بحق الطريق، مبيناً أن المحافظة على حرمة الطريق وعدم التضييق على المارة يمثل جزءاً أصيلاً من مكارم الأخلاق وركيزة أساسية من ركائز كمال الإيمان الذي يدعو إليه الدين الإسلامي الحنيف.

ومن جانبه، أعرب محافظ قنا عن بالغ سعادته بافتتاح المسجد، مشيرًا في كلمته إلى أن مدينة قوص، التي تُلقب تاريخياً بـ "كعبة العلم والعلماء"، تظل دائماً رمزاً للمارة والباحثين عن المعرفة والتسامح، بما تزخر به من مساجد تاريخية وكنائس عريقة تتميز جميعها بتصميم معماري فريد يجسد عمق الحضارة المصرية وأصالتها.

وأشاد محافظ قنا، بوعي المواطنين وتكاتفهم، مثمناً بشكل الدور الريادي والفعال للمشاركة المجتمعية وأبناء المحافظة المخلصين الذين يسهمون دائماً بجهودهم في إقامة المساجد، والتي تخدم المجتمع وتعزز من جودة الخدمات الدينية والاجتماعية المقدمة لهم.

وأوضح الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وكيل وزارة أوقاف قنا، التفاصيل الإنشائية للمسجد، والذي أقيم بالكامل بالجهود الذاتية على مساحة إجمالية تبلغ 320 متر مربع، ويتكون المسجد من 3 طوابق، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، ويشتمل على مصلى مخصص للرجال وآخر مجهز بالكامل للسيدات، إلى جانب دار مناسبات ملحقة به لتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة لأهالي مركز قوص.


قنا مركز قوص وزارة الأوقاف كعبة العلم أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

امام عاشور

تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

يطرح لأول مرة في معرض بغداد الدولي للكتاب.. الطبعة الثانية من «أسس الإخراج لمسرح الطفل» لعصام السيد

الدسوقي رشدي يحتفل بزفافه على منة قطب

الدسوقي رشدي يحتفل بزفافه على منة قطب

الفنانة جيسيكا حسام الدين

جيسيكا حسام الدين لـ صدى البلد : مريم في أندر إيدج أصعب شخصية قدمتها | حوار

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد