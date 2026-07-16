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الإشراف العام
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظة قنا تناقش آليات تطبيق دليل الهوية البصرية والطابع العمراني

اجتماع الهوية البصرية بقنا
اجتماع الهوية البصرية بقنا
يوسف رجب

عقد اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، بحضور الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، اجتماعًا لمناقشة دليل الهوية البصرية والطابع العمراني لمحافظة قنا، الذي أعدته جامعة عين شمس في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة ومحافظة قنا.

وأكد السكرتير العام المساعد لقنا، أن الدليل يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بالارتقاء بالمشهد الحضري وتحسين جودة البيئة العمرانية، والاستفادة من الخبرات العلمية لجامعة عين شمس في وضع معايير تصميمية مستوحاة من طبيعة محافظة قنا، وعناصرها البيئية، وتراثها التاريخي، بما يعكس شخصيتها الثقافية ويعزز هويتها البصرية.

واستعرض الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، أهداف الدليل، الذي يمثل مرجعًا تنظيميًا وفنيًا لأعمال التطوير والتأهيل والتصميم، ويهدف إلى توحيد الهوية البصرية والعمرانية لمحافظة قنا، والحفاظ على خصوصيتها التراثية والمعمارية، بما يتوافق مع رؤية المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الطابع الحضاري لمختلف المدن والقرى.

كما تناول عبدالعليم، المحاور الرئيسية للدليل، والتي تشمل تحليل عناصر البيئة الطبيعية، ومصادر العمارة المحلية، ووضع معايير واشتراطات للمناطق الريفية والامتدادات العمرانية والمدن، إلى جانب معايير تنسيق المجال العام، بما يسهم في تحقيق التناغم البصري بين المشروعات التنموية والحفاظ على الهوية العمرانية للمحافظة.

واستعرض الحضور عددًا من المعايير الواردة بالدليل، والتي تتضمن تنظيم تصميم الواجهات والأسوار، واختيار الألوان والخامات المناسبة، وعناصر التظليل والتشجير، واللافتات، والفراغات العامة، بما يحقق الانسجام البصري ويراعي الاستدامة البيئية، مع مراعاة خصوصية كل منطقة داخل المحافظة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ الدليل وتطبيق معاييره في المشروعات الجديدة وأعمال التطوير، بما يسهم في إظهار محافظة قنا بصورة حضارية تعكس تاريخها وهويتها المتميزة، وتدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد العمراني.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور محمد السيد كامل، عضو هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بقنا، والدكتور أحمد محمد عبده، عضو هيئة التدريس بكلية هندسة الأزهر قسم عمارة بقنا، والدكتورة رحاب صالح، عضو هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، وعدد من الجهات التنفيذية والفنية المعنية.
 

قنا جامعة عين شمس توحيد الهوية البصرية دليل الهوية البصرية البيئة العمرانية أخبار قنا

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