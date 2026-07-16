مدير تعليم قنا يكرّم أعضاء غرفة عمليات اتحاد الطلاب عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

استقبل طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعضاء غرفة عمليات اتحاد الطلاب المعنية بمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، عقب ختام ماراثون الامتحانات، تقديرًا لما قدموه من جهود متميزة في متابعة سير اللجان، ورصد الملاحظات، وتعزيز التواصل بين الطلاب والقيادات التعليمية.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وكيل الوزارة وأعضاء غرفة العمليات، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن سير امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن المديرية تنتهج سياسة الباب المفتوح، وتؤمن بأن الطالب شريك أصيل في تطوير المنظومة التعليمية، وأن الاستماع إلى رؤيته يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق أعلى درجات الجودة.

وأكد طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الاتحادات الطلابية تمثل أحد أهم روافد إعداد القيادات الشابة، وتسهم في غرس قيم الانتماء والولاء للوطن، وتعزيز ثقافة المسؤولية والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تنمية مهارات القيادة والحوار وصنع القرار لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل دور الاتحادات الطلابية باعتبارها حلقة وصل فاعلة بين الطلاب والقيادات التعليمية.

وأشاد سعدالدين، بما أظهره أعضاء غرفة العمليات من وعي وانضباط والتزام طوال فترة الامتحانات، مؤكدًا أن ما قدموه يعكس الصورة المشرفة لطلاب محافظة قنا، ويجسد روح المسؤولية والحرص على نجاح واستقرار العملية الامتحانية.

وفي ختام اللقاء، كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعضاء غرفة عمليات اتحاد الطلاب، تقديرًا لجهودهم المخلصة ودورهم الفاعل خلال امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن تكريم النماذج المتميزة يمثل نهجًا ثابتًا لدى المديرية لتحفيز الإبداع وترسيخ ثقافة التميز والعطاء.

