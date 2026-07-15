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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لنشر اللعبة بالصعيد.. انطلاق فعاليات المشروع القومي للهوكي بقنا

لعبة الهوكى
لعبة الهوكى
يوسف رجب

شهد ملعب نادي نقادة الرياضي بمحافظة قنا، فعالية انطلاق أحد المشروعات القومية للاتحاد المصري للهوكي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، في خطوة تعد الأولى من نوعها بالصعيد. 

وتابع الدكتور سمير حسن ، رئيس لجنة المشروعات بالاتحاد المصري للهوكي، فعاليات تنفيذ المشروع القومي، في إطار خطة الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسة الهوكي في محافظات الصعيد، حيث لا تمارس اللعبة بشكل فعلي في أندية الصعيد الممتدة من الجيزة حتى أسوان.


وقال محمد أبو الوفا كامل، رئيس مجلس إدارة نادي نقادة الرياضي، إن النادي رحب بإدراج الهوكي ضمن أنشطته الرياضية، باعتبارها لعبة مصرية النشأة، وأن هذه الخطوة تمثل بداية لتأسيس اللعبة داخل النادي وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارستها.وأشار الكابتن محمد تكروني، مدرب المشروع، إلى أن المبادرة بدأت بالجهود الذاتية عام 2016، قبل أن تحظى بدعم الاتحاد المصري للهوكي عقب تشكيل مجلس إدارته الحالي، حيث تواصل مسئولو الاتحاد مع القائمين على المشروع لتبني المبادرة والعمل على تطويرها وتوسيع قاعدة الممارسين تحت مظلة الاتحاد، بما يسهم في نشر اللعبة داخل صعيد مصر.
 

وفى ذات السياق عقد بهاء الدين أحمد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا اجتماعًا مع سمير حسن حلمى، رئيس لجنة المشروعات بالاتحاد المصري للهوكي، وذلك في إطار المشروع القومي لنشر رياضة الهوكى بين تلاميذ المدارس.
 

وأشار بهاء الدين أحمد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل المشروع القومي لنشر الهوكي داخل مدارس المحافظة، مؤكدًا أن المديرية ستعمل على توفير الدعم الكامل للأنشطة والبرامج التدريبية، بما يضمن مشاركة واسعة من التلاميذ، واكتشاف مواهب جديدة قادرة على تمثيل مصر في المستقبل.
 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، إلى أن المشروع يجرى بالتعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للهوكي، بهدف إدماج رياضة الهوكي ضمن الأنشطة المدرسية، واكتشاف المواهب الواعدة، وتوسيع قاعدة الممارسين لهذه الرياضة في مختلف المحافظات، وذلك تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا.
 

قنا لعبة الهوكي ملعب نادي نقادة وزارة الشباب الاتحاد المصري للهوكي أخبار قنا

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