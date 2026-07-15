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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كنوز الغربية تصنعها القرى المنتجة.. محافظ الغربية يرسخ نهجا متكاملا لدعم التكتلات الاقتصادية ويحول مطالب منتجي عسل النحل إلى قرارات تنفيذية تعزز الإنتاج وترسخ مكانة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي ومنتجي صناعة عسل النحل بمراكز المحافظة، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، والمكتب الفني للمحافظ وذلك لبحث آليات تطوير القطاع، ودعم المنتجين، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة الواعدة.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار توجهات محافظة الغربية لدعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة وتعزيز الصناعات المحلية ذات الميزة النسبية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة باعتبارها أحد أهم محركات التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن صناعة عسل النحل تمثل نموذجًا ناجحًا للصناعات التي تمتلك فيها الغربية ميزة تنافسية، لاسيما مع ما تتمتع به قريتا شبشير الحصة وحصة شبشير من مكانة رائدة في إنتاج العسل الطبيعي، وهو ما يدفع المحافظة إلى مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم للمنتجين، والحفاظ على جودة المنتج، وفتح آفاق جديدة أمامه للتوسع في الأسواق.

دعم الصناعة الوطنية 

وأوضح اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة حريصة على إزالة جميع المعوقات التي تواجه المنتجين، وتوفير بيئة داعمة لتطوير هذه الصناعة الواعدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة منظومة التسويق. وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات منتجي عسل النحل، موجّهًا بسرعة دراستها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، كما وجّه بتنظيم برامج تدريبية متخصصة للمنتجين، استجابةً لمطالبهم، بهدف رفع كفاءتهم الفنية، ونقل أحدث أساليب التربية والإنتاج، بما يدعم جودة المنتج ويعزز قدرته على المنافسة.

تنفيذ توصيات دعم المربين

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستواصل المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع، والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لمنتجي عسل النحل، بما يعزز مكانة الغربية عاصمةً لصناعة العسل الطبيعي في مصر، ويدعم دور القرى المنتجة والتكتلات الاقتصادية كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية دعم مربين عسل النحل قرية شبشير مركز طنطا

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