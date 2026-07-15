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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد 3 أيام من طرحها.. ميتا تسحب ميزة ذكاء اصطناعي وسط انتقادات واسعة

شركة ميتا
شركة ميتا
لمياء الياسين

سحبت شركة ميتا، ميزة الذكاء الاصطناعي المثيرة للجدل التي سمحت للمستخدمين بإنشاء صور باستخدام حسابات إنستجرام العامة، وذلك بعد أربعة أيام فقط من إطلاقها الذي أثار انتقادات واسعة النطاق بشأن مخاوف تتعلق بالخصوصية وحقوق النشر.

أعلنت شركة ميتا، أن هذه الميزة، التي تم طرحها في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى جانب مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، "لم تحقق الهدف" ولم تعد متاحة.

أداة إبداعية

وأوضحت شركة ميتا في بيان لها: "كان هدفنا توفير أداة إبداعية مفيدة ومنح المستخدمين التحكم في إمكانية الإشارة إلى محتواهم العام بهذه الطريقة.. وقد تلقينا ملاحظات تفيد بأن هذه الميزة لم تحقق النتائج المرجوة، لذا فقد تم إيقافها نهائياً.

أطلقت شركة ميتا نموذج Muse Image الجديد في 7 يوليو، لتسمح للمستخدمين بالتلاعب بصورة شخص ما عن طريق وضع علامة على حسابه العام على انستغرام، أو أي حساب عام على انستغرام، "في خدمة التجارب الاجتماعية التي يحبها مليارات الأشخاص بالفعل".

تنافست هذه الميزة مع أدوات معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي المنافسة، مثل GPT Images 2.0 من OpenAI وNano Banana 2 من جوجل، وواجهت ردود فعل سلبية فورية تقريبًا بسبب سياسة إلغاء الاشتراك فيها. فقد أصبح بإمكان المستخدمين البالغين الذين لديهم حسابات عامة استخدام الصور المُعاد مزجها بواسطة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا، ما لم يقوموا بتعطيل الميزة بأنفسهم.

وتحدثت إيميلي جيسيكا لوندبيرج، المديرة العامة في وكالة بريد المتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى  مجلة كامبين آسيا  بعد وقت قصير من الإطلاق وحذرت المعلنين من وجود "مساحة رمادية كبيرة جدًا للحملات الموجهة للجمهور والتي قد تخلق مشاكل قانونية وسمعية وثقة إذا لم يكن المحتوى واضحًا".

كما حذرت سافانا برينتنال، مؤسسة شركة داكسيا ديجيتال، من أن صور الوجوه والمنتجات وصور العملاء التي تخص أصحاب الأعمال الصغيرة يمكن أن تصبح مادة خام لأي شخص لديه تلميحات.

مخاوف مماثلة

ولجأ آلاف المستخدمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوف مماثلة تتعلق بالخصوصية. ونشر آخرون تعليمات حول كيفية تعطيل هذه الميزة عن طريق جعل الملفات الشخصية خاصة أو تغيير بعض الإعدادات في التطبيق.

وعند الإطلاق، صرّح متحدث باسم شركة ميتا لمجلة كامبين آسيا والمحيط الهادئ بأن تطبيق ميوز إيميج تم بناؤه مع "ضوابط صارمة وإجراءات أمان مشددة منذ البداية". وتم استبعاد الحسابات الخاصة والمستخدمين دون سن 18 عامًا، بينما يمكن للمستخدمين البالغين من الجمهور إلغاء الاشتراك.

واجهت شركة OpenAI الناشئة، المطورة لبرنامج ChatGPT، مخاوف مماثلة بشأن حقوق النشر عند إطلاقها برنامج Sora، وهو مولد فيديوهات يعمل بالذكاء الاصطناعي، في سبتمبر.

وتوصلت الشركة في نهاية المطاف إلى اتفاقيات مع بعض الاستوديوهات لإنشاء فيديوهات باستخدام محتوى محمي بحقوق النشر، لكنها أغلقت التطبيق في مارس.

وقامت منصة التواصل الاجتماعي X بحظر حسابها الآلي Grok هذا العام من نشر بعض الصور علنًا، وذلك بعد أن غمرت ملايين الصور المُعدّلة لنساء وأطفال حقيقيين بملابس قليلة أو معدومة الموقع. كما واجهت شركات أخرى، بما فيها جوجل، ردود فعل غاضبة بشأن كيفية توليد الذكاء الاصطناعي للصور.

ميزة الذكاء الاصطناعي شركة ميتا حسابات إنستغرام أدوات الذكاء الاصطناعي النتائج المرجوة أداة إبداعية الملفات الشخصية ضوابط صارمة حقوق النشر برنامج Sora

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