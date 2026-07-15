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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز.. تاون جاس تحذر المواطنين بالإسكندرية

تاون جاس
تاون جاس
أمل مجدى

أعلنت الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس” عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لعملاء الشركة، عن تنفيذ أعمال صيانة طارئة بشارع عبد السلام عارف، بمنطقة المستشفى الألماني، سابا باشا، محافظة الإسكندرية، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026، بدءًا من الساعة التاسعة مساءً.

وأوضحت الشركة، في بيانٍ لها، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خططها لرفع كفاءة الشبكات وضمان انتظام الخدمة، مؤكدة أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وتهيب «تاون جاس» بالسادة المواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز في محيط الأعمال، حيث يُعد ذلك أمرًا طبيعيًا ومؤقتًا نتيجة لعمليات الصيانة، مشددة على أن جميع الإجراءات تتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء.

كما أكدت الشركة حرصها على طمأنة المواطنين، مشيرةً إلى أنه في حال وجود أي استفسارات، يمكن التواصل من خلال:

طوارئ الشركة من أي خط أرضي عبر الرقم: 129
منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم: 16528
رقم خدمة العملاء: 19129

البترول الغاز تاون جاس وزارة البترول النفط

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