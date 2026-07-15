ساحة النصر تقترب من ثوبها الجديد.. محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ساحة النصر، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والوقوف على مستجدات المشروع، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتطوير الميادين والساحات العامة.

رافق المحافظ الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور محمد الغندور استشاري المحافظة للمشروعات ،والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والجهات التنفيذية المعنية.

افتتاح ساحة النصر خلال شهرين لتصبح إضافة حضارية جديدة تليق بمدينة بورسعيد

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، حيث اطلع على نسب الإنجاز التي شملت الانتهاء من أعمال طبقات الأساس، وتحديد أماكن انتظار السيارات والحارات المرورية للدخول والخروج، والانتهاء من تنفيذ السور الموازي لمكتبة مصر العامة، إلى جانب استكمال أعمال بلوعات تصريف مياه الأمطار ومد الكابلات الخاصة بمنظومة كاميرات المراقبة. كما يجري تنفيذ أعمال الإنترلوك وتركيب منظومة الإنارة بالكامل، بالتوازي مع استكمال أعمال اللاند سكيب والمسطحات الخضراء، واللمسات النهائية لكافة عناصر المشروع، بما يعكس الطابع الحضاري والجمالي لساحة النصر.

كما استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ، ووجه بسرعة تكثيف معدلات العمل، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، والانتهاء من التشطيبات النهائية وفق أعلى معايير الجودة، تمهيدًا لوضع المشروع في خدمة المواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن مشروع تطوير ساحة النصر يمثل أحد أبرز المشروعات الحضارية التي تشهدها المحافظة، لما سيسهم به في الارتقاء بالواجهة الجمالية لمنطقة الكورنيش، وإبراز الهوية البصرية لمدينة بورسعيد، لتصبح ساحة النصر إحدى أبرز الساحات الحضارية بالمحافظة، وإضافة جديدة تعكس الوجه الجمالي للمدينة، وتوفر متنفسًا حضاريًا للمواطنين وزائري المحافظة.

كما شدد المحافظ على المتابعة اليومية لمراحل التنفيذ والتنسيق المستمر بين الجهات المنفذة، لضمان سرعة إنجاز المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية، بما يواكب خطة المحافظة لتطوير الميادين والمحاور الرئيسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.