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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: الفترة القادمة تشهد 34 مشروعاً جديداً لتطوير الطرق والمناطق السكنية بمختلف الأحياء

أبو ليمون يوجّه بإنهاء الترتيبات لبدء المراحل التالية ويشدد على وضع جداول زمنية مضغوطة لتلبية احتياجات المواطنين
أبو ليمون يوجّه بإنهاء الترتيبات لبدء المراحل التالية ويشدد على وضع جداول زمنية مضغوطة لتلبية احتياجات المواطنين
محمد الغزاوى

عقد اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات بنطاق المحافظة

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنية والشركات المنفذة.

و اوضح المحافظ خلال الاجتماع، معلناً أن الفترة القادمة سوف تشهد 34 مشروعاً جديداً بمختلف أحياء المحافظة، تهدف إلى تطوير الطرق والمناطق السكنية ورفع كفاءتها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية ملموسة.

حيث استعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف الحالي لكافة المشروعات، وناقش الاجتماع نسب الإنجاز الفعلية المحققة بمختلف مواقع العمل

أبو ليمون يوجّه بإنهاء الترتيبات لبدء المراحل التالية ويشدد على وضع جداول زمنية مضغوطة لتلبية احتياجات المواطنين

و شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة لضمان استدامة المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد المحافظ في ختام الاجتماع أن بورسعيد تشهد طفرة تنموية شاملة ومستمرة تتطلب تضافر كافة الجهود والمتابعة الدقيقة والمستمرة لتقييم الأداء الفعلي.

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