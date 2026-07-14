محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مجمع العبور التجاري ببورفؤاد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مجمع العبور التجاري بمدينة بورفؤاد، والذي يُقام بتصميم معماري يتناسب مع الهوية البصرية للمدينة، وتستلهم واجهاته الطابع التاريخي المميز الذي تشتهر به بورفؤاد، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء مشروعات تنموية وخدمية تحقق التنمية الاقتصادية وتوفر خدمات متطورة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات.

محافظ بورسعيد يوجه ببدء إجراءات طرح المشروع لتعظيم الاستفادة منه ودعم النشاط التجاري بمدينة بورفؤاد

وخلال الجولة، تابع المحافظ معدلات التنفيذ ومراحل العمل بالمشروع، حيث استمع إلى شرح حول الموقف التنفيذي، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال الهيكل الخرساني، وجارٍ استكمال باقي الأعمال التنفيذية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت، حتى تستفيد مدينة بورفؤاد من هذا الصرح التجاري الذي يمثل إضافة مهمة لدعم الحركة التجارية وتوفير فرص استثمارية جديدة.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة استكمال الأعمال بأعلى معايير الجودة، مع الالتزام بالتصميمات التي تعكس الهوية البصرية والطابع التاريخي لمدينة بورفؤاد، بما يحقق قيمة جمالية وحضارية للمشروع.

كما وجه المحافظ ببدء إجراءات طرح المشروع بالتوازي مع استكمال التنفيذ، لضمان سرعة تشغيله فور الانتهاء من الأعمال، وتعظيم الاستفادة منه بما يخدم المواطنين ويعزز النشاط التجاري والاستثماري بمدينة بورفؤاد