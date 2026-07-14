قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوي صفارات الإنذار في البحرين والسلطات تتابع تطورات الموقف
في اتصال هاتفي.. ترامب يطالب نتنياهو بسحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان
قبل قمة المونديال.. إسبانيا تتفوق تاريخيًا على فرنسا في المواجهات المباشرة
رئيس وزراء باكستان يدين هجمات الحوثيين ضد السعودية ويؤكد دعم بلاده التام لها
التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وإسبانيا فى كأس العالم
الخرباوي: على مصطفى كامل كتابة بيان اعتذار رسمي يليق بمكانة أهالي الشرقية
مصطفى كامل يعتذر لأهالي الشرقية: عندي حالة فزع وذهول وبكلم نفسي بقالي يومين
للحكومي والخاص.. موعد إجازة 23 يوليو بعد قرار رئيس الوزراء
الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر صفر 1448هـ بعد ثبوت رؤية الهلال
أحمد موسى: رئيس الوزراء وجه بإعداد برنامج وطني لاستقرار أسعار السلع لتخفيف الأعباء
في حوار نادر وجريء مع وكالة نوفا.. سفيرة فلسطين بروما تطيح بالسردية الإسرائيلية
وزير دفاع الاحتلال: دمار غزة سياسة مدروسة يمنحني شعورا جيدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مجمع العبور التجاري ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يوجه ببدء إجراءات طرح المشروع لتعظيم الاستفادة منه ودعم النشاط التجاري بمدينة بورفؤاد
محافظ بورسعيد يوجه ببدء إجراءات طرح المشروع لتعظيم الاستفادة منه ودعم النشاط التجاري بمدينة بورفؤاد
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مجمع العبور التجاري بمدينة بورفؤاد، والذي يُقام بتصميم معماري يتناسب مع الهوية البصرية للمدينة، وتستلهم واجهاته الطابع التاريخي المميز الذي تشتهر به بورفؤاد، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء مشروعات تنموية وخدمية تحقق التنمية الاقتصادية وتوفر خدمات متطورة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات.

محافظ بورسعيد يوجه ببدء إجراءات طرح المشروع لتعظيم الاستفادة منه ودعم النشاط التجاري بمدينة بورفؤاد

وخلال الجولة، تابع المحافظ معدلات التنفيذ ومراحل العمل بالمشروع، حيث استمع إلى شرح حول الموقف التنفيذي، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال الهيكل الخرساني، وجارٍ استكمال باقي الأعمال التنفيذية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت، حتى تستفيد مدينة بورفؤاد من هذا الصرح التجاري الذي يمثل إضافة مهمة لدعم الحركة التجارية وتوفير فرص استثمارية جديدة.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة استكمال الأعمال بأعلى معايير الجودة، مع الالتزام بالتصميمات التي تعكس الهوية البصرية والطابع التاريخي لمدينة بورفؤاد، بما يحقق قيمة جمالية وحضارية للمشروع.

كما وجه المحافظ ببدء إجراءات طرح المشروع بالتوازي مع استكمال التنفيذ، لضمان سرعة تشغيله فور الانتهاء من الأعمال، وتعظيم الاستفادة منه بما يخدم المواطنين ويعزز النشاط التجاري والاستثماري بمدينة بورفؤاد

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

حجاج الهنداوي ومواطن

بسبب مباراة الأرجنتين .. شيخ يواسي الجماهير المصرية بفيديو مؤثر

الشاي

هل الشاي الأخضر أفضل من الأسود؟

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

بالصور

الذكاء الاصطناعي يكشف عن آفات خفية في المخ لمرضى التصلب المتعدد.. غير مرئية

الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ
الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ
الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ

اختبار بسيط باللعاب يُحدث ثورة في تشخيص بطانة الرحم المهاجرة

اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة
اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة
اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة

سوزان نجم الدين: الحب حياة.. وثقة الناس أغلى من أي نجاح

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

هل المايونيز مضر بالصحة؟.. أحذر تناوله في هذه الحالات

هل المايونيز مضر بالصحة؟
هل المايونيز مضر بالصحة؟
هل المايونيز مضر بالصحة؟

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

المزيد